Palio di Siena, la cena della vittoria del Drago con 1.500 persone in piazza Matteotti

Si è tenuta sotto le atmosfere eleganti degli anni Venti la tradizionale cena della vittoria nella contrada del Drago. Sabato primo ottobre in piazza Matteotti 1.500 contradaioli del popolo di Camporegio hanno celebrato il successo di Giovanni Atzeni, Tittia, su Zio Frac nel Palio del 2 luglio. Un allestimento, quello pensato per la cena della vittoria in Piazza Matteotti, volto a riprodurre Piazza del Campo con il palco della dirigenza al posto di Palazzo Pubblico, il cavallo al centro, il Palio che sorgeva sopra un terrazzino proprio di fronte ai volti della dirigenza, i teloni che simulavano i palazzi di Piazza e poi le file di tavolate disposte a raggiera.

Si respirava un'aria da frac, simbolo della cena e, più in generale, dei festeggiamenti che si sono tenuti in questi giorni. I riferimenti al trionfo del 2 luglio c'erano proprio tutti. Non poteva mancare il drappellone disegnato da Emma Sergeant che ha fatto il suo regale ingresso con il capitano vittorioso sul palco. Scongiurata la pioggia la serata si è aperta all'insegna dei canti e dei brindisi, il tutto condito da una buona dose di ironia, prima con la riproduzione del corto con protagonista il capitano Jacopo Gotti, poi la parodia di Fedez in un videoclip realizzato dai giovani dragaioli. Un crescendo di emozioni che è culminato con l'ultimo video, una dedica speciale a tutto il popolo del Drago. Così è proseguita la cena dopo gli antipasti con il risotto agli asparagi, zafferano e pomodorini confit, la tagliata di manzo e per concludere la mousse al cioccolato con cuore di lampone.

Tra i momenti memorabili anche la consegna di un regalo speciale quello che l'artista dragaiola, Chiara Tambani, ha consegnato a Tittia, una scultura con i simboli che rappresentano i valori del popolo del Drago: uno spago a riprodurre il cordone ombelicale che tiene stretti i contradaioli, l'oratorio e l'alloro della vittoria. Dopo la presentazione del Numero Unico “Su misura” svoltasi giovedì, il ricevimento delle autorità e delle consorelle, la cerimonia di consegna delle monete e la cena della vittoria, ora Camporegio si prepara alla festa della vittoria prevista per venerdì.

