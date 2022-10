Eroica, a Gaiole in Chianti e a Siena festa con ottomila ciclisti da tutto il mondo

Aldo Tani 03 ottobre 2022 a

Arrivati a Gaiole in Chianti, l’occhio non può non cadere sulla sfilata in svolgimento per le vie del Paese. L’Eroica sarebbe una manifestazione ciclistica, ma ormai è un’occasione per dare libera espressione allo stile. Immancabilmente retrò, perché a quello non ci si può sottrarre. Chi ha scelto di scendere fino al cuore del Chianti Classico, 8.010 iscritti e ventimila persone nei due giorni, hanno optato spesso per la classica maglia di lana. Quella che rievoca le imprese delle leggende delle due ruote e che questa volta è stata declinata in centinaia di versioni.

Ci sono i gruppi sportivi organizzati, che come per le uscite della domenica mattina, si sono presentati alla partenza tutti insieme e si muovono all’unisono, coordinati a puntino. C’è chi ha privilegiato l’aspetto ludico e ha messo insieme un vestiario a dir poco originale. Alcuni, forse per immedesimarsi in questo clima che rimanda al passato, hanno optato per dei baffi finti. Non sono da meno i mezzi scelti per affrontare i tre tracciati previsti nella seconda giornata, con distanze comprese tra 44 e 106 chilometri. Oltre alle biciclette tradizionali, rigorosamente fabbricate prima del 1987, ci sono alcune a tre e addirittura a quattro posti. Capolavori della meccanica, che impreziosiscono un affresco già di per sé unico.

La riprova non è solo nei numeri, che di anno in anno ne ribadiscono il successo. Lo raccontano soprattutto i volti di chi si presenta ai nastri di partenza. Uomini e donne consapevoli di essere a una festa e di volersela godere fino in fondo. D’altronde, l’unica cosa che non conta in questa manifestazione è il tempo. Nessuno ha fretta di terminare la corsa. C’è da vivere a pieno il paesaggio, i punti ristoro, tra cui uno in piazza del Campo, e quei chilometri di strade che non sembrano finire mai. Quasi impossibile trovare sulla scena mondiale qualcosa che si avvicini all’Eroica. Altrimenti in centinaia non avrebbero preso un aereo e fatto migliaia di chilometri per essere al via. E se arrivi dall’Australia o dal Sud America, significa che questa corsa ha proprio una marcia in più.

