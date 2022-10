Fondazione Monte dei Paschi di Siena, stop per il provveditore: la conferma di Marco Forte forse il 18 ottobre

Carlo Pellegrino 03 ottobre 2022 a

Uno stop vero e proprio culminato (per adesso) con un rinvio al prossimo 18 ottobre. Per la nomina del provveditore della Fondazione Monte dei Paschi, una sorta di direttore generale di Palazzo Sansedoni, bisognerà attendere. L’alt al rinnovo di Marco Forte, attuale provveditore, sarebbe arrivato durante l’ultima riunione della deputazione amministratrice, l’organo dell’ente che ha in carico la nomina: ad opporsi a un rinnovo prima delle elezioni politiche e, soprattutto, passato quasi sottotraccia nell’ordine del giorno della riunione, sarebbero stati il vicepresidente Monica Barbafiera e l’altro deputato di indicazione del Comune di Siena, ovvero Alessandro Manganelli.

Per una nomina così delicata come quella del provveditore, infatti, la deputazione guidata dal presidente Carlo Rossi vorrebbe l’unanimità, punto di partenza essenziale per poter lavorare a tutte le delicate strategie della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Dalla riunione sarebbe dunque emerso il rinvio a oltre la metà di questo mese, soprattutto per cercare una convergenza dell’organo assieme agli altri due deputati Stefano Bernardini e Grazia Baiocchi. La figura del provveditore della Fondazione, secondo lo statuto, “deve essere scelta tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale, amministrativo, economico, finanziario e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica. La durata dell’incarico non può eccedere la fine dell’esercizio in cui è prevista la nomina della nuova deputazione amministratrice”.

L’attuale provveditore Forte è stato nominato dalla deputazione amministratrice del 6 dicembre 2018 e ne ha assunto la carica a gennaio 2019. Forte attualmente ricopre la carica di amministratore unico di due società strumentali della Fondazione Mps, Vernice Progetti Culturali, che si occupa delle attività legate al settore della cultura, e Satus srl, operante nel settore del seed capital.

