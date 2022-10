Siena Awards, la foto vincitrice arriva dalla Grecia: Woman from Evia di Konstantinos Tsakalidis

Annalisa Coppolaro 02 ottobre 2022 a

L'immagine vincitrice del Siena International Photo Awards “Woman from Evia” fotografo greco Konstantinos Tsakalidis - arriva da Evia, la seconda isola più grande della Grecia. L'immagine coglie la disperazione di Kritsiopi Panayiota, una donna di 81 anni, nel momento in cui le fiamme si stanno avvicinando alla sua casa durante i gravi incendi boschivi che hanno colpito il Paese nell'estate 2021 e provocato ingenti danni ambientali.

L'immagine sarà in mostra fino al 20 novembre, insieme alle foto vincitrici del SIPA, del Creative Photo Awards e del Drone Photo Awards e alle mostre personali di Danish Siddiqui - fotografo indiano ucciso il 16 luglio 2021 mentre documentava i combattimenti tra le truppe afgane e i talebani - accanto ad altri notissimi fotografi quali Ami Vitale, Dan Winters e Peter Mather. I vincitori delle varie categorie sono stati premiati ieri alla presenza di tanti rappresentanti delle autorità, decine di fotografi e giornalisti di tutto il mondo e un pubblico entusiasta. Una cerimonia che ha seguito un venerdì del Siena Awards che ha visto la presenza, sempre ai Rinnovati, di alcuni dei più grandi reporter del mondo tra cui Cathy Moran, del National Geographic, che ha parlato della conservation photography a tema naturalistico. Ma veniamo ai vincitori delle sezioni. Per la Street Photography vincitore Michael Kowalczyk (Germania), seguito da Barry Talis (Moldova) e Jonathan Jasberg (USA).

La Sezione Journey and Adventure, vincitore Rahat Bin Mustafiz (Bangladesh), 2° Morten Gasvand (Norvegia), 3° posto per Marcus Westberg (Svezia). Per la sezione Fascinating Faces and characters ha primeggiato Dan Winters, USA, seguito da Ahmed El Hanjoul, del Libano, e Kdeniz Kalayci della Turchia. I vincitori della sezione The Beauty of nature sono stati Nadine Galandi, Germania, secondo Roberto Marchegiani (Italia) e al terzo posto Aya Okawa (USA). Nella sezione Animals in their environment ha primeggiato Amos Nachoum, fotografo israeliano, seguito dal tedesco Ingo Arndt e quindi Igor Altuna, Spagna. Le foto dedicate ad Architecture and urban spaces hanno visto la vittoria di Muhammad Almasri della Giordania, seguito da un connazionale, Ibrahim Nabeel Salah e al terzo posto l'italiano Giulio Casti. Sport in Action ha visto la fittoria di Jonne Roriz (Brasile), al secondo posto Ian Macnicol (UK) e invinte Bradley Kanaris (Australia). In Documentary and photojournalism ha primeggiato l'italiano Fabrizio Maffei, seguito da un israeliano, Ohad Zwigenberg e al terzo posto Jan Grarup , danese.

Le ultime quattro sezioni erano dedicate agli under 20, alla fotografia subacquea, allo storytelling e al documentario breve. La prima è stata vinta da Raffael Gunawan dell'indonesia, seguito dal cinese Qiyuan Zhu e da Vladislav Shapovalov dalla Russia. Per Underwater Life ha vinto Francisco Javier Murcia Requena (Spagna), mentre al secondo posto l'australiano Nick Polanszky dell'Australia e quindi Tom Shlesinger, dell'Australia. Nella sezione Short Documentary ha vinto Ami Vitale (USA), seguita da Martin Gregus (Canada) e quindi Roman Barats (Francia) . Molti di questi fotografi non hanno bisogno di presentazioni, essendo collegati a grandi riviste quali il National Geographic o notissimi quotidiani e periodici, e molti di loro sono impegnati in lotte quali la conservazione dell'ambiente, le tematiche del riscaldamento globale, dei diritti umani e del mondo femminile, e hanno fotografato guerre, tragedie, spazi insoliti e momenti iconici quali le olimpiadi, la pandemia, i volti di persone di ogni parte del mondo. Come al solito, quindi, il SIPA Awards, ideato da Luca Venturi, art director del grande Award, rappresenta, in un solo evento e nelle sue mostre che continueranno fino a fine novembre, l'eccellenza assoluta della fotografia mondiale.

