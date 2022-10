Siena, all'asta gli appartamenti costruiti nell'ex ospedale Sclavo

Gennaro Groppa 02 ottobre 2022 a

Gli alloggi nati nell’ex ospedale Sclavo in strada dei Tufi tornano in vendita all’asta a prezzo ribassato. La loro grandezza varia tra i 50 e i 185 metri quadrati.

Gli appartamenti sono ristrutturati e potranno quindi divenire la nuova abitazione di famiglie senesi. Sono in vendita all’asta attraverso l’Istituto delle vendite giudiziarie di Arezzo e Siena dopo il fallimento, decretato nel dicembre del 2019, della società Porta Tufi srl, con circa metà dell’intervento di ristrutturazione che era all’epoca ancora da compiere. Adesso le operazioni sono terminate e quelle abitazioni possono essere acquistate.

L’operazione originaria prevedeva la nascita di 88 appartamenti: ad essere in vendita all’Ivg di Siena e Arezzo sono in questo momento 40 abitazioni. Le aste verranno effettuate in differenti giornate, ma tutte nel mese di dicembre. Si tratta certamente di una delle grosse operazioni in mano attualmente all’Ivg di Siena e Arezzo.

La possibilità di scelta, per chi fosse interessato o per chi fosse in cerca di un’abitazione, è ampia: ci sono monolocali in vendita a prezzo di base d’asta che è di poco superiore ai 110 mila euro fino ad attici di 185 metri quadrati per i quali vengono richiesti almeno 972 mila euro. In vendita ci sono ovviamente anche cantine e posti auto. L’attico in questione, fiore all’occhiello dei lotti in vendita, gode di una splendida vista sulla città di Siena ed è composto da un ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, tre camere, due bagni e due lastrici solari. Questo lotto è inoltre corredato da una cantina, da un garage di 28 metri quadrati e da un posto auto coperto.

Nell’ex Sclavo nel 2005 l’azienda ospedaliero-universitaria senese trasferì alcune attività: il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, il laboratorio di Ematologia e coagulazione, una parte della Medicina del lavoro, Psicologia clinica, Microbiologia ospedaliera. Il piano di recupero della società Porta Tufi srl è datato proprio nel 2005, l’anno seguente venne poi approvato anche in consiglio comunale.

Dopo il fallimento della società (nell’anno 2019) la ristrutturazione è ora terminata e un luogo assai ampio, grande complessivamente 10.230 metri quadrati, e alle porte della città, che in passato ha avuto un utilizzo per finalità sanitarie può adesso rivivere in ambito residenziale.

Come spesso è avvenuto anche in altri contesti e in altre situazioni la finalità residenziale può aiutare a recuperare un luogo precedentemente dismesso. Dal 1930, quando vide la luce, la struttura ha sempre avuto delle finalità sanitarie. Ora rivivrà con un altro scopo. Gli appartamenti sono ovviamente nuovi e fino a questo momento mai abitati.

