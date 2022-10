Siena, omicidio Burrini: si cerca il laccio delle scarpe con cui è stata uccisa Annamaria

Claudio Coli 02 ottobre 2022 a

I responsabili del delitto in Largo Sassetta a Siena sono stati individuati e assicurati alla giustizia ma le indagini per delineare i contorni della vicenda non si fermano certo all'arresto dei due cittadini ucraini, zio e nipote di 39 e 25 anni, accusati di aver rapinato e ucciso l'81enne Annamaria Burrini nella sua casa. Ci sono ancora diversi importanti aspetti, come osservato dal procuratore Nicola Marini che coordina l'inchiesta insieme alla collega Sara Faina, da chiarire completamente. Due in particolare: l'arma del delitto e di conseguenza la modalità con cui è stato compiuto il brutale assassinio, e il ruolo dei vari complici e informatori, in particolar modo quello del 23enne senese denunciato a piede libero.

Partendo dal primo aspetto, le indagini corrono parallele su più binari. Perché da una parte c'è ancora un'arma del delitto da trovare. Le ricostruzioni degli inquirenti parlano di un laccio di una scarpa usato per strangolare l'anziana, dopo che questa non si era addormentata bevendo il succo Ace corretto al narcotico fatto arrivare apposta dall'Ucraina per metterla fuori gioco e perpetrare la rapina. A indicare l'arma del delitto è stata la ragazza 25enne complice dello zio, che ha confessato tutto agli investigatori, spiegando che l'uomo teneva il laccio nella tasca, forse pronto all'uso. Laccio però che non è stato trovato addosso all'ucraino al momento dell'arresto. Con ogni probabilità l'assassinio se ne è disfatto. Sarà difficile ora come ora rinvenirlo, ma si continuerà a cercarlo, come assicurato dal questore Pietro Milone. A dare un quadro definito di come è giunta la morte violenta della Burrini sarà infine l'autopsia disposta per lunedì 2 ottobre: i chiari segni sotto il mento hanno subito fatto presagire lo strangolamento, con i magistrati che hanno fatto richieste precise al medico legale per confortare le loro tesi. L'esame autoptico dirà insomma se effettivamente è stato quel laccio a spegnere per sempre la vita della donna, che non ha opposto resistenza al suo assassino, poiché probabilmente già senza forze causa l'assunzione del sonnifero.

Il secondo aspetto, come si diceva, riguarda i ruoli dei presunti complici della coppia di malviventi. Gli inquirenti hanno individuato in un 23enne senese l'informatore che avrebbe indicato al 39enne ucraino la presenza del bottino dentro la casa della Burrini. Nei suoi confronti l'accusa è di concorso in rapina e omicidio volontario, ma in ogni caso gli investigatori ci vanno cauti e procedono con gli accertamenti per capire meglio la funzione nella vicenda del ragazzo, che non aveva mai vissuto a casa della donna. Ma soprattutto si vuole ricostruire il tipo di rapporto intercorso tra il ragazzo e gli assassini e con la stessa vittima, per capire il grado di intensità del coinvolgimento nel crimine. Stesso dicasi per gli altri due indagati, di nazionalità ucraina e italiana, che secondo le ipotesi attuali avrebbero concorso al reato in un caso fornendo informazioni e in un altro disfacendosi della refurtiva. “Restano da chiarire alcune cose sulla caratura criminale dei fermati, e c'è da stabilire l'esatta consecutio temporum del fatto – aveva detto il procuratore – faremo tutte le valutazioni sui presunti complici e sul loro coinvolgimento".

Lunedì 2 ottobre oltre all'autopsia, si dovrebbe tenere l'udienza di convalida dell'arresto dei due fermati, tradotti in carcere, davanti al Gip. Per adesso bocche cucite da parte dei legali difensori (l'avvocato Francesco Paolo Ravenni per il 39enne e l'avvocato Sara Gualandi per la 25enne) che stanno analizzando la situazione per valutare eventuali strategie difensive. La ragazza ha già collaborato, il 39enne no, ed è probabile che continui con questa linea, ma non è da escludere che voglia parlare e aggiungere qualcosa per provare ad alleggerire la sua posizione. Non sarà certo facile, per il pm Marini infatti gli elementi in possesso di chi indaga sono “granitici”.

