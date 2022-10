Banca Mps, oltre quattromila richieste di uscite volontarie. Ma gli esuberi previsti per il 2022 sono "solo" 3.500

Aldo Tani 01 ottobre 2022 a

Il piatto fa gola. L’opportunità di uscire dal lavoro fino a sette anni in anticipo e con una retribuzione che si aggira attorno all’80%, ha indotto i dipendenti di Mps a farsi avanti per partecipare, su base volontaria, all’esodo dall’istituto di credito. Da piano industriale gli esuberi previsti sono 4.200, ma quelli necessari per portare a termine gli obiettivi prefissati per il 2022, sono 3.500. Le richieste però avrebbero già superato le 4 mila unità e questo pone l’amministratore delegato Luigi Lovaglio di fronte a un bivio.

Da un lato, la banca ha la possibilità di chiudere subito i conti con il personale, sfruttando l’opportunità del decreto “Mille proroghe” che ha allungato di due anni il Fondo di solidarietà. Dall’altro, c’è da tenere presente che l’operazione ha un costo per Montepaschi, finora stimato in 800 milioni. I profili individuati per il prepensionamento rappresentano in maggioranza livelli più elevati dell’assetto aziendale. Aggiungerne altri significa incrementare la spesa per portare a termine il maxi-esodo. Una cifra che potrebbe essere superiore ai 100 milioni. C’è da considerare che le risorse dovranno essere ricavate dall’aumento di capitale da 2,5 miliardi. Lovaglio ha detto anche recentemente che questo dato è sufficiente a dare anche stabilità futura all’istituto di credito. Va infine sottolineato come a fronte di un’impennata dei costi, faccia da contraltare un incremento del risparmio previsto dal 2023. Finora era stimato in 270 milioni annui. Potrebbe di conseguenza aumentare. Il 4 ottobre è previsto un faccia a faccia tra banca e sindacati. Nel frattempo, per la ricapitalizzazione i tempi si potrebbero allungare.

La data di inizio, ipotizzata dalla banca per il 10 ottobre, potrebbe slittare di una settimana, quindi avere luogo il 17. Dipenderà anche dalla capacità dell’amministratore delegato di chiudere gli accordi con gli investitori privati, Anima Holding e Axa su tutti, che devono contribuire per 900 milioni. La delega in mano al cda scade il 12 novembre (ultimo giorno utile anche per l’accesso al Fondo di solidarietà), mentre la sinergia con gli istituti finanziari che compongono il consorzio di garanzia, termina a fine ottobre.

Banca Mps fa anche sapere che “in ottemperanza all’informativa richiesta da Consob ai sensi dell’articolo 114 comma 5 del decreto legislativo numero 58/98, Banca Monte dei Paschi di Siena non si registrano aggiornamenti ulteriori rispetto a quanto finora comunicato”. In sostanza la Consob non ha avanzato rilievi sull'autorizzazione all’aumento di capitale.

