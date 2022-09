Mauro Mancini Proietti, i funerali dell'ex vicequestore morto per un incidente stradale

30 settembre 2022 a

Sono previsti per oggi, venerdì 30 settembre, i funerali di Mauro Mancini Proietti, ex vicequestore deceduto martedì in un incidente stradale a Levanella, nel comune di Montevarchi, mentre era in sella al suo scooter. Aveva 60 anni e ha lasciato la moglie e la figlia.

Da ieri la salma si trova esposta nella chiesa di San Bartolomeo a San Rocco a Pilli, dove risiedeva. Alle 15 si terrà il rito funebre. La Procura della Repubblica di Arezzo ha aperto un fascicolo per ricostruire con esattezza i fatti. Ieri, invece, dopo l’autopsia, è stato subito concesso il nulla osta per la restituzione del corpo alla famiglia. Mancini Proietti coltivava tante passioni, dal mondo subacqueo, allo sport e al calcio di cui era arbitro.

Pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana e docente universitario, era entrato in Polizia nel 1983 e, svestita la divisa, un paio di anni fa la presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, lo aveva scelto per un incarico di natura fiduciaria.

