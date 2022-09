Siena Awards, torna il festival internazionale della grande fotografia

29 settembre 2022 a

La grande fotografia internazionale e il mondo delle arti visive sono pronti ad animare Siena e dintorni con una nuova edizione del Siena Awards che torna, finalmente, in presenza dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia. L’appuntamento è in programma da sabato 1 ottobre a domenica 20 novembre con otto mostre fotografiche, di cui tre collettive sui premi del Siena Awards (Sipa, Siena international photo Awards, Drone Photo Awards e Creative Awards); una mostra diffusa nel centro storico di Sovicille e quattro personali dedicate a Danish Siddiqui, rimasto ucciso nel 2021 in Afghanistan durante uno dei suoi reportage; Ami Vitale, fotografa del National Geographic; Dan Winters, icona della fotografia internazionale e autore dei ritratti più popolari delle celebrità degli ultimi 15 anni, e Peter Mather, membro della International League of Conservation Photographers.

"Il Siena Awards 2022 sarà un’edizione straordinaria - afferma il fondatore e art director, Luca Venturi - Il nostro festival torna finalmente in presenza con grandi ospiti da tutto il mondo e sarà un grande momento di festa per tutti. La pandemia ci ha limitato negli ultimi due anni ma non ci siamo mai fermati, perché il mondo delle arti visive e dell’immaginazione non conosce sosta e ha saputo superare anche i momenti più difficili regalando grandi emozioni. Quest’anno, inoltre, il Siena Awards consacra definitivamente il legame indissolubile con il territorio in cui è nato e cresciuto fino a diventare uno dei premi fotografici più importanti al mondo. Il supporto ricevuto dalla città, dalle sue istituzioni e da numerosi partner è stato straordinario e ha rafforzato i principi e i valori di questa manifestazione nata nel 2015 con l’obiettivo di creare un evento che appartenesse alla comunità e che portasse nel mondo il nome di Siena, il suo territorio e le sue eccellenze. Il contributo di tutti è stato e sarà sempre fondamentale per continuare a crescere andando oltre l’immaginazione".

"Siamo felici e orgogliosi - afferma il sindaco di Siena, Luigi De Mossi - di ospitare ancora nei salotti più belli della nostra città, tra i quali il Teatro dei Rozzi, il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici, ma anche i Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico, un evento così importante su scala internazionale e tra i primi in Italia, come è il Siena Awards. Una galleria d’arte itinerante che mostra, nella sua complessità, la bellezza del mondo fatta di luci e ombre, ma anche la vera natura di Siena: una città aperta, proiettata nella contemporaneità, nell’oggi che pone le sue mura, lezione del passato, a protezione di sé e degli altri e di quel prezioso quanto profondo sguardo su ciò che accade al di fuori. Frammenti di storia e di storie che oggi rivivono negli scatti di alcuni dei più importanti fotografi internazionali e che vestono Siena, grazie al lavoro di tutti - amministrazione, uffici e organizzatori - di potenti emozioni, le stesse che la invadono nei giorni della sua festa più celebre e che da secoli riempiono il cuore di chi vive la città del Palio anche solo con lo sguardo".

