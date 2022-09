Siena, Fiera alla Pieve a Sinalunga: tutti gli eventi dall'1 all'8 ottobre

29 settembre 2022 a

A Sinalunga, in provincia di Siena, la tradizionale Fiera alla Pieve si svolgerà dall'1 al 9 ottobre e accoglierà la Fiera dell’Agricoltura, Arti e Mestieri in Fiera, il Luna Park e tanti appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale e curati da Fonderia CultArt e La Bandita Sezione Grandi Eventi, con il contributo della Regione Toscana e la partecipazione di tutte le associazioni del territorio. La Fiera alla Pieve, che da oltre 100 anni viene organizzata in onore della Madonna del Rosario, rappresenta una vetrina per l’intero territorio della Valdichiana e per la Razza Chianina, un punto di incontro e di scambio di esperienze per mettere le basi a nuovi progetti in grado di tutelare, valorizzare e promuovere il territorio. Ed è proprio nell’ottica di una maggiore tutela del territorio e dell'ambiente che il tema scelto per la nuova edizione è il rispetto per l’ambiente stesso e la sostenibilità promuovendo i valori del riuso, del riutilizzo e del recupero. Seguendo questo filo conduttore, il Comune di Sinalunga, insieme a Fondaria CultArt (che si occuperà dell’allestimento di Viale Trieste) e La Bandita – Sezione Grandi Eventi (a cui è affidata la gestione del ristorante e della zona convegni e meeting di Piazza S. Guerri), con la collaborazione delle associazioni, ha messo a punto un programma che abbraccia cultura, storia, spettacoli, street food e enogastronomia.

Nella nuova edizione della Fiera alla Pieve, oltre all’ambiente e alla sostenibilità, troveranno spazio anche le tematiche del lavoro con un incontro che andrà ad affrontare il grave problema del caporalato: "Toscana Felix, quando ce la raccontiamo" a cura di Carretera Central Onlus, che si svolgerà sabato 8 ottobre alle ore 17.30 in Piazza della Stazione. Anche quest’anno la Fiera alla Pieve si snoderà nel suo tradizionale percorso con Viale Trieste che accoglierà Arti e Mestieri in Fiera, il parco N. Boscagli con una serie di iniziative per promuovere il tessuto associativo di Sinalunga, il parcheggio della stazione (Piazza S. Guerri) dove troverà spazio la Fiera dell’Agricoltura interprovinciale con la mostra del bestiame, prodotti tipici e momenti di confronto e meeting e lo spettacolare Luna Park che si svilupperà nella zona via Ginsburg e Pier Paolo Pasolini.

“La Fiera alla Pieve è per noi l’evento più importante dell’anno e che tiene conto della storia, della tradizione, della cultura e della fede della nostra comunità - è il commento del sindaco, Edo Zacchei - La vocazione alla Madonna del Rosario si fonda su una serie di appuntamenti dedicati alle peculiarità e alle eccellenze del territorio che interesseranno i cittadini di una vasta parte della Valdichiana. Anche quest’anno, nel ricco programma degli eventi, non mancheranno momenti di spettacolo e di approfondimento su temi legati all’ambiente, all’artigianato, allo svago e alla promozione delle bontà alimentari. Proponiamo un’edizione arricchita nei contenuti e negli appuntamenti; siamo tutti cresciuti aspettando questi primi giorni di ottobre per vivere appieno ancora la nostra Fiera alla Pieve”.

