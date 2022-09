Siena, donna uccisa in casa: fermata persona indiziata. L'anziana strangolata con una corda

29 settembre 2022 a

Ci sarebbe già un fermo per l’omicidio della donna di 81 anni trovata morta in casa sua ieri sera a Siena. A neanche 24 ore dalla scoperta del corpo senza vita dell’anziana, da quanto trapela, una persona sarebbe stata sottoposta a fermo e indiziato di delitto per le indagini sull’omicidio di Annamaria Burrini, al termine di un lungo interrogatorio che si è svolto in Questura.

Donna uccisa nella sua casa: strangolata con una corda

Nella casa dove è stata trova la donna e dove oggi per l’intera giornata ha lavorato la polizia scientifica, non ci sarebbero stati segni di effrazione né alle porte né alle finestre. All’interno dell’appartamento, stando alle prime informazioni, non c’erano nemmeno segni di sangue: l’anziana potrebbe essere stata strangolata con una corda, o con un laccio. A scoprire il corpo della donna erano stati i vigili del fuoco.

(in aggiornamento

