Siena, donna uccisa nella sua casa: strangolata con una corda

Poteva sembrare in apparenza il classico dramma della solitudine, invece si tratta di un caso in piena regola di omicidio.

Indagini serrate sulla morte di Annamaria Burrini, 81 anni, strangolata, il cui corpo senza vita è stato trovato senza vita nella sua abitazione al quarto piano di una palazzina in largo Sassetta, poco fuori da Porta Ovile, a Siena, nella tarda serata di martedì 27 settembre. Erano circa le 21 quando i vicini, sentendo dei rumori sospetti provenire dalla casa dell'anziana, hanno avvertito le forze dell'ordine. Nessuno rispondeva da dentro l'abitazione e così a fare irruzione nell'appartamento sono stati i vigili del fuoco, che hanno rinvenuto il corpo della signora classe 1941, riverso sul suo letto. Sul posto sono giunti in breve tempo gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siena, coordinati dal Questore Pietro Milone, che hanno poi informato la Procura: nessun malore improvviso, ma un decesso da morte violenta.

La scena del crimine non ha lasciato nessun dubbio al pm Sara Faina e al Procuratore capo facente funzioni Nicola Marini, che hanno successivamente fatto intervenire la Polizia Scientifica da Firenze per esaminare la casa, oltre che il medico legale per una prima ispezione esterna del cadavere. Casa che, come confermano fonti vicino all'indagine, è stata trovata in disordine in alcune stanze. Altra indicazione che faceva escludere una morte naturale dell'anziana. La pista dell'omicidio ha subito preso un peso consistente, come ammesso dalle stesso Marini alle prime ore di ieri, all’uscita dall’abitazione messa sotto sequestro. A conferma di ciò, sono scattate ricerche a tappeto nei dintorni dello stabile.

Attesa in queste ore l'autopsia: nessuna traccia di sangue, l'81enne mostrava segni evidenti di strangolamento, operato, si ipotizza, con un laccio o una corda, forse delle tende di casa. L'esame autoptico chiarirà la dinamica del decesso e, soprattutto, ne stabilirà l'ora, ma stando a quando finora ricostruito, il gravissimo fatto si sarebbe consumato alcune ore prima del ritrovamento del corpo. Resta dunque da chiarire il collegamento con i rumori sentiti dai vicini, che hanno allertato le forze dell'ordine. Una decina di soggetti, tra altri inquilini dello stabile, conoscenti e negozianti locali sono stati ascoltati ieri in Questura.

Nel frattempo le indagini viaggiano veloci, c'è la necessità di chiudere il cerchio entro le 48 ore dal fatto per evitare inquinamenti probatori. Nella testa degli inquirenti, le idee sono già piuttosto chiare: ad aver ucciso Annamaria Burrini potrebbe essere stato qualcuno che la conosceva bene, e aveva accesso facile alla sua casa. Niente ladri, visto che si ipotizzava un possibile tentativo di furto finito in tragedia, visto che non sono stati trovati segni di effrazione. La donna all'interno della casa affittava una o più stanze. Ed era proprietaria di alcuni fondi nella zona locati a varie attività. Non si è mai sposata e non aveva figli. Rimasta sola, cercava sostegno e compagnia. Proprio intorno a questo giro di locazioni e frequentazioni della casa si concentrano le indagini e i sospetti degli investigatori. In particolare, si puntano i riflettori su alcune persone che avrebbero orbitato recentemente intorno alla vittima dell'omicidio, fra cui un cittadino di nazionalità straniera che in ultimo avrebbe affittato la stanza della signora e che sarebbe stato visto il giorno del delitto intorno all'abitazione, verso le 17. Si sarebbe fermato a un negozio, secondo la testimonianza di un dipendente, per chiedere dove fosse l'anziana. Secondo fonti vicine a chi indaga, nella serata di ieri sarebbe stato già messo particolarmente sotto torchio. Ma si valuta anche il profilo di una donna che in precedenza abitava in casa ed era stata allontanata perché, si dice, avrebbe rubato al suo interno. Nella sera dell'omicidio una persona è stata subito portata via dagli inquirenti, è possibile che rientri nel cerchio dei sospettati.

Potrebbe essere plausibile dunque che dietro l'assassinio, magari scaturito da un litigio, si celino motivazioni di natura economica, o patrimoniale, legate forse ad affitti non pagati. Ma non si esclude anche una possibile rapina, finita nel sangue: secondo altre testimonianze, l'81enne negli ultimi tempi non si sentiva più tanto sicura. C'è da capire infine se il delitto è stato compiuto da una o più persone. Le prime ipotesi della Procura sono state corroborate dai fondamentali rilievi della Polizia Scientifica – proseguiti anche ieri nella casa posta sotto sequestro, i cui risultati sono attesi in queste ore – per cui la soluzione del caso è attesa a stretto giro di posta. Già oggi dovrebbero esserci novità rilevanti, come filtra dalla Procura. “Lavoriamo a testa bassa” ha assicurato il Questore Pietro Milone.

