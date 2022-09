Siena, caro bollette in piscina: il 3 ottobre tavolo in Comune. Uisp: "Chiusura dell'Acquacalda in stand by"

Martina Ciliani 28 settembre 2022 a

“Stiamo stringendo i denti per capire cosa accadrà dal 3 ottobre in poi. Per ora la piscina dell’Acquacalda non chiuderà il 30 settembre”. Parola di Simone Pacciani, presidente Uisp Siena, che si esprime così in merito all'impianto natatorio più importante della città, a rischio chiusura a causa del caro bollette. Con l'ultima stangata da 76mila euro, infatti, era stato lui stesso a lanciare l'allarme sulla tenuta della struttura, provocando diverse preoccupazioni tra i 60 dipendenti, tra i fruitori che hanno già pagato l'abbonamento e non solo. Visto che gli altri impianti sono sotto ristrutturazione, adulti e bambini avrebbero infatti dovuto rinunciare alle attività sportive in piscina da fine mese. Il pericolo al momento è scongiurato, ma rischia di esplodere se non disinnescato da provvedimenti e aiuti immediati al settore.

Proprio la scorsa settimana, in occasione di un incontro a Palazzo Pubblico, il sindaco Luigi De Mossi aveva chiesto al presidente Uisp di attendere qualche settimana per trovare una soluzione all'emergenza bollette: “Accogliamo la richiesta – ha detto Pacciani - per capire se il Comune può aiutarci, e come”. La situazione rimane dunque in stand by almeno fino al 3 ottobre, giornata in cui primo cittadino, enti e associazioni del territorio si incontreranno per discutere sulla questione del caro prezzi e bollette. Nel primo vero e proprio confronto verranno definite le linee strategiche entro le quali l'amministrazione si muoverà per mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese le risorse che ammontano a 1 milione e 340 mila euro, cifra stanziata con la variazione di bilancio approvata nell'ultimo consiglio comunale. Nella lettera di convocazione l'amministrazione ha infatti sottolineato come la grave crisi vada affrontata insieme, come è stato fatto per il Covid, reagendo e mostrando quanto sia coesa la società senese: “Mai come ora - si legge nella nota - l'emergenza degli approvvigionamenti legati ai consumi, alle materie prime, alle bollette e ai costi che le famiglie devono sopportare, morde il portafoglio e soprattutto la tranquillità e la serenità dei cittadini”.

Sarà dunque fondamentale capire come saranno distribuite le risorse a disposizione e quanto spetterà all'impianto dell'Acquacalda, sperando che sia sufficiente ad arginare il collasso. Secondo l’amministrazione è necessario “strutturare una commissione operativa per individuare strumenti, settori ed iniziative più sensibili per contenere l'aumento delle bollette e l'andamento dei costi. Ovviamente il Comune farà la sua parte per la distribuzione dell'ammontare individuato”.

