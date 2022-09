Elezioni a Siena, Franceschelli (Pd) in Senato: "Qui abbiamo retto all'onda d'urto"

Gennaro Groppa 28 settembre 2022 a

Ce l’ha fatta Silvio Franceschelli. Il sindaco di Montalcino è adesso un senatore della Repubblica italiana. E sarà l’unico rappresentante del territorio senese presente in Parlamento. Pur non avendo vinto nel collegio uninominale al Senato nel quale era stato candidato dal Pd e dai suoi alleati, è riuscito tuttavia ad essere eletto con il cosiddetto “quoziente elettivo di partiti e coalizioni per il Senato”. “Ho appreso dal sito del Viminale di essere stato eletto con il terzo seggio di lista disponibile nel collegio plurinominale del Senato. Non posso che esprimere grande soddisfazione”, ha scritto sui suoi canali social Franceschelli appena ha appreso la notizia.

Senatore Silvio Franceschelli, quali sono le emozioni che ha provato quando ha saputo della sua elezione?

"Guardi, io sono un uomo a partita Iva. Ho fatto il sindaco e il presidente della Provincia e ho sempre messo il massimo impegno in tutto ciò che ho fatto, per il bene della collettività. Francamente ero preparato sia ad una possibile elezione che a uno scenario differente, eravamo consapevoli che la situazione non era semplice. L’elezione non era certamente scontata. Poi siamo uomini, e viviamo di emozioni e di sentimenti. Sono contento, anche per il territorio e per il Pd che ha dimostrato grande unità. Tra l’altro sottolineo che il centrosinistra ha vinto nel territorio senese, anche nel capoluogo. Qui abbiamo retto una importante onda d’urto”.

Lei avrà inoltre la responsabilità di essere l’unico rappresentante senese in Parlamento.

“Chi fa questo mestiere ha sempre delle responsabilità, le avevo e le ho anche facendo il sindaco e quando ero presidente della Provincia. Io mi considero ora un sindaco prestato a Roma, un sindaco delegato in Parlamento. Continuerò infatti a fare il primo cittadino e non mi trasferirò a Roma. Resterò assolutamente a contatto con i territori”.

Su quali temi vorrà lavorare da parlamentare?

“Dovremo dare una svolta al tema dell’energia, anche con le comunità energetiche in autoconsumo. Dobbiamo dare alle famiglie ciò di cui necessitano. Serve poi un importante ammodernamento alle infrastrutture di questo territorio. E poi penso alle aree interne e alla questione della sanità territoriale. Anche nelle aree interne si deve avere accesso ai servizi essenziali. Per uno come me che arriva dalla provincia questa è certamente una sfida fondamentale”.

Qual è il suo giudizio complessivo sul voto espresso dagli italiani?

“C’è stata una vittoria indiscutibile del centrodestra. Ma nella provincia di Siena, e anche nel capoluogo, ha vinto il centrosinistra. E questo per noi deve essere un segnale importante. Ci si deve avvicinare di più alle persone e non lo si deve fare solamente in campagna elettorale. I cittadini hanno l’esigenza di essere ascoltati”.

Cosa pensa della decisione di Enrico Letta di non ripresentarsi come segretario nazionale del Pd?

“Enrico è un uomo lucido e ponderato, è una persona navigata. Sa bene che quando vinci tutti salgono sul carro e che invece accadono cose molto differenti quando perdi. Comunque non abbandona la nave in balia delle onde, ma traghetterà il partito verso il congresso”.

Non crede che con un’alleanza con il Movimento 5 Stelle e con il Terzo polo le cose sarebbero potute andare in un altro modo?

“Con il senno di poi è facile dirlo. Io dico sempre che è giusto prendere del tempo per riflettere. Purtroppo stavolta le cose sono andate in un’altra maniera, la caduta del governo Draghi ha prodotto una repentina accelerazione della situazione. E di tempo ce n’è stato poco. Il centrodestra invece era già pronto e preparato”.

A chi è andato il suo pensiero dopo la notizia della sua elezione?

“Alla mia famiglia. Alla mia compagna che mi sta sempre tanto vicino. A mia mamma che ha 82 anni. Io comunque continuerò a vivere qui e resterò accanto a loro”.

