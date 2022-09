Elezioni, Michelotti: "Seggio solo sfiorato ma sono soddisfatto per il risultato di Fratelli d'Italia"

27 settembre 2022 a

a

a

“Ho sfiorato l’elezione di un soffio, purtroppo per i perversi calcoli del Rosatellum dovuto ai resti, non siamo riusciti a far scattare il seggio nonostante un grande risultato nel collegio dove siamo risultati il primo partito, sopra al Pd". Così Francesco Michelotti, assessore del Comune di Siena e candidato alla Camera dei deputati per Fratelli d'Italia, commenta il risultato delle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022, al termine delle quali il suo nome sembrava fortemente indiziato per un approdo a Roma.

Franceschelli eletto in Senato. Fratelli d'Italia vola, il Pd resta primo partito ma perde

"Sono contento - prosegue l'esponente della formazione di Giorgia Meloni - di aver contribuito all’elezione dei miei amici Fabrizio Rossi e Simona Petrucci, che sapranno rappresentarci al meglio in Parlamento. Noi continueremo il nostro lavoro per il territorio, per Siena e la provincia. Siamo soddisfatti e felici per la straordinaria affermazione nazionale di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni, che sarà il prossimo presidente del consiglio”.

Fabrizio Rossi alla Camera dalla porta principale: "Difenderò Mps e Palio"

Michelotti poi aggiunge: "Si tratta di un risultato storico, che anche la nostra provincia ha contribuito in modo determinante a conseguire. Registriamo l’importante risultato ottenuto in città, dove con circa 7.000 voti, Fratelli l’Italia è ormai una affermata è radicata forza politica ed è saldamente alla guida del centrodestra. Anche in provincia abbiamo dati sorprendenti, dove il centrodestra guidato da Fdi registra percentuali importanti e apre a scenari clamorosi in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi, dove ogni comune risulta contenibile".

Come sarà la nuova squadra di Governo? Scatta il totoministri: le ipotesi Crosetto, Lollobrigida e Panetta





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.