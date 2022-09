Elezioni in Toscana, Fabrizio Rossi alla Camera dopo la vittoria del collegio uninominale Grosseto-Siena: "Difenderò Mps e Palio"

Carlo Pellegrino 27 settembre 2022 a

a

a

Fabrizio Rossi ha gli occhi stanchi e felici. Per una campagna elettorale che lo ha condotto in tutti gli angoli della Toscana sud est e per una notte infinita. Quella che lo porta alla Camera dalla porta principale, grazie alla vittoria del collegio uninominale Grosseto-Siena. Se nella sua Grosseto (Rossi è assessore e vicesindaco nel capoluogo) l’affermazione era abbastanza prevedibile, per il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia i risultati nel Senese sono stati eccellenti e in parte sorprendenti: solo nel capoluogo la sua lista ha ottenuto 10.265 voti, andando oltre il 35%.

Onorevole Rossi, si aspettava questo risultato a Siena?

“Me lo aspettavo perché abbiamo lavorato tantissimo, perché la federazione di Siena funziona e perché abbiamo fatto una splendida campagna elettorale con una grande capacità di ascolto del territorio”.

Qualcuno diceva che per spostarsi in provincia le sarebbe servito Google Maps. Ha qualcosa da dire in proposito?

“Niente di diverso da quello che ho già detto. Che sarebbe bastato conoscere il sottoscritto per evitare certe inesattezze. Ho studiato a Siena, ho amici in questa città, sono stato commissario provinciale di Fratelli d’Italia. So esattamente di cosa si parla e i fatti lo hanno dimostrato”.

Franceschelli eletto in Senato. Fratelli d'Italia vola, il Pd resta primo partito ma perde

Lei è grossetano ma avrà il compito di rappresentare anche Siena, peraltro in un momento difficile.

“Conosco benissimo i problemi, da Mps a Whirlpool, sarà mio compito e mia responsabilità difendere al meglio tutto il collegio che mi ha eletto e che avrò l’onore di rappresentare”.

Mps.

“Auspico una fase nuova, nella quale ovviamente resti forte il legame con il territorio”.

Whirlpool.

“Sono vicino ai lavoratori, è un momento complesso per loro e si dovrà aprire un confronto con l’azienda per capire quali sono le intenzioni. Mi auguro ci siano occasioni di rilancio”.

Cosa pensa delle polemiche sul Biotecnopolo?

“Penso che sia stata una vergogna che un Governo abbia fatto nomine così importanti a poche giorni dalle elezioni. Sono state scelte figure di grande qualità, è vero, ma la vergogna resta”.

L’importanza del progetto, però, non si discute.

“Certo. E c’è massima fiducia perché diventi un hub cruciale per l’Italia e per lo sviluppo di Siena”.

La Grosseto-Siena sarà completata?

“Me lo auguro, aspettiamo questa strada da 30 anni. Le infrastrutture rappresentano la sfida principale per un territorio che sappiamo essere dimenticato dalla Regione”.

In Toscana crolla il feudo di centrosinistra. Al Senato primo partito Fratelli d'Italia. Nei collegi uninominali finisce 10-3

Un territorio bellissimo ma anche fragile dal punto di vista idraulico.

“Servono investimenti importanti e oculati per difenderlo, visto che anche qui Regione e Governo hanno fallito”.

E il Palio?

“Il Palio non si discute. Va solo tutelato e difeso perché è un pezzo delle nostre tradizioni”.

Sente la responsabilità di sedere a Montecitorio in un momento così delicato, rappresentando un partito che esprimerà il primo premier donna della storia repubblicana?

“Ovviamente la sento, ma l’importanza del lavoro che mi aspetta mi dà ancora più voglia di iniziare a lavorare”.

Crosetto: "Al governo di Meloni solo i migliori". Le ipotesi sui ministri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.