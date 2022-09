Elezioni a Siena, Franceschelli eletto in Senato. Fratelli d'Italia vola, il Pd resta primo partito ma perde

Aldo Tani 27 settembre 2022 a

a

a

Questa volta non ci sono sfumature. Le urne hanno decretato un solo vincitore: Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Su scala nazionale e anche in Toscana, dove il centrosinistra si difende solo nell’area fiorentina. Su 13 collegi uninominali il centrodestra ne porta a casa 10, tra Camera e Senato. Cinque vanno a FdI (2+3), quattro alla Lega (1+3), 2 al Pd (alla Camera), 1 a Forza Italia (alla Camera) e Sinistra italiana (al Senato). Come hanno evidenziato i sindaci di Siena e Pisa, “la regione rossa non esiste più”, ma di fatto il 25 settembre ha rappresentato un giorno da dimenticare anche per Lega e Forza Italia.

Tra i partiti minori esulta l’alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana e il Terzo Polo, che fanno meglio delle medie nazionali, mentre il Movimento 5 stelle è sotto di diversi punti percentuali. Il primo partito alla Camera è ancora il Pd, che rispetto al 2018 perde circa il 3%, mentre FdI passa dal 4 al 26%. Malissimo la Lega, che scende dell’11%, giù anche Forza Italia, meno 4%. Al Senato chiude in testa lo schieramento di Giorgia Meloni, che rispetto a quattro anni fa guadagna il 22%. Il Pd cala di quasi 5 punti, mentre la Lega sprofonda a meno 11% e Forza Italia fa un passo indietro del 5%. Debacle anche per il M5S, nonostante il partito di Conte sul piano nazionale sia uno dei pochi che ha sconfessato in positivo le previsioni. Sia alla Camera che al Senato i pentastellati perdono il 13%.

In Toscana crolla il feudo di centrosinistra. Al Senato primo partito Fratelli d'Italia. Nei collegi uninominali finisce 10-3

Se dal quadro regionale si passa a quello comunale, il confronto diventa un po’ più difficile, perché nel 2018 i collegi erano disegnati in modo differente. Alla Camera, Siena elesse Pier Carlo Padoan con il 38,3% dei voti (e Pd primo partito) con 12.242 preferenze. Claudio Borghi, in rappresentanza del centrodestra, si fermò al 31,5%, mentre Leonardo Franci del M5S si piazzò terzo con il 19,5%. Ieri la scelta è ricaduta su Fabrizio Rossi, sindaco di Grosseto e rappresentante di FdI, che si è imposto su Enrico Rossi per 40,73% a 33,89%. Il governatore ha però prevalso a Siena, oltre che in altri 23 comuni della provincia (contro i 10 dello sfidante). Per lui il 37,88% delle preferenze e 11.047 voti, mentre per il principale sfidante 35,20% e 10.265 voti. Terzo Stefano Scaramelli con il 12,60%. Pd primo partito con oltre il 28% (nel 2018 era al 31,4% e aveva 1.500 voti in più), seguito da FdI con il 25,45%. Male la Lega, superata anche da Forza Italia, e giù del 10%. “Per il Pd è una catastrofe”, ha scritto Enrico Rossi su Facebook. Per quanto concerne il Senato, la vittoria va a Simona Petrucci, assessore a Grosseto e rappresentante di Fratelli d’Italia. Prevale sull’ex presidente della Provincia, Silvio Franceschelli: 41,96% contro 32,61%, trainata dal suo partito, primo nel collegio con il 28,19%. A essere chiamati in causa erano gli elettori di Siena, Arezzo e Grosseto. Come successo per Rossi, anche in questo caso il sindaco di Montalcino ha la meglio nel capoluogo: 38,36% contro 34,97%: 11.179 preferenze contro 10.191. Il Pd è il primo partito con il 29% seguito da FdI con il 24,91%. Forza Italia sopravanza anche in questo caso la Lega, mentre al terzo posto tra i candidati si piazza Davide Vivaldi del Terzo polo con l’11,68%.

La ripartizione dei seggi: al centrodestra 235 alla Camera e 112 al Senato. Al centrosinistra 80 e 39. Al Movimento 5 Stelle 51 e 28. Tutti i partiti

In un confronto con cinque anni fa, dove il collegio era però composto da Siena e Arezzo, il Pd perde il 2,4%, mentre FdI guadagna il 20%. Male Lega e Forza Italia, che presero il 18% e l’11% e oggi si devono accontentare del 4,42% e del 5,05%. Malissimo anche il M5S. Donatella Bonciani prese nel 2018 il 23,2%, mentre Andrea Bargagli si è fermato poco sotto il 9%. Nel resto del territorio senese, Franceschelli si impone in 22 comuni, mentre Petrucci in 12, affermandosi nel sud del provincia, fatta eccezione per Gaiole in Chianti.

Per Franceschelli, comunque, le porte del Parlamento si aprono tramite il ripescaggio nel collegio proporzionale Toscana. Il sindaco di Montalcino, terzo dietro agli eletti Dario Parrini e Ylenia Zambito, sapeva di avere buone probabilità di successo ma la conferma è giunta solo in serata.

Discorso simile per Francesco Michelotti, candidato per FdI e quarto in lista nel proporzionale alla Camera di Siena, Arezzo, Grosseto e Livorno. E’ quarto in lista dietro Chiara La Porta, Patrizio La Pietra e Chiara Colosimo. La prima, viste le percentuali del partito, è sicura. Chi la segue ha vinto nei collegi uninominali, quindi sarà eletto altrove. Questo dovrebbe permetterebbe all’assessore di scalare alcune posizioni e avere un seggio a Montecitorio. Niente da fare invece per Scaramelli, Vivaldi, Lorenzo Lorè e Lorenza Bondi (entrambi candidati con Forza Italia) e Marco Falorni (Noi moderati).

Crosetto: "Al governo di Meloni solo i migliori". Le ipotesi sui ministri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.