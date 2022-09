Palio di Siena, Vannuccini (Pantera): "Ghelardi capitano giusto"

Marco Decandia 26 settembre 2022 a

Sono giorni frenetici per la Pantera, che da sabato è impegnata nei festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita di Ettore Bastianini, tenore di fama mondiale ma anche capitano vittorioso di Stalloreggi. La dirigenza aveva chiesto, e ottenuto, di poter offrire il Masgalano 2022 per celebrare la ricorrenza, poi però il Covid ha mescolato carte e tempi, facendo slittare in avanti le committenze accordate per il 2020 e 2021. Morale della favola: il premio lo hanno messo sul tavolo i Goliardi, come da cronoprogramma stilato prima della pandemia. In Stalloreggi è rimasta solo l’amarezza di non aver potuto onorare il proprio figlio come si sarebbe voluto, ma le iniziative non mancano, a cominciare dal francobollo emesso dalle Poste Italiane e presentato sabato pomeriggio nei locali panterini. A ridosso dello scorso fine settimana, però, un’altra importante novità ha messo a posto una casella rimasta vuota: quella del capitano, con Franco Ghelardi (nella foto), già alla guida del suo popolo nel biennio 2010-2011, a prendere il posto lasciato da Claudio Frati con le dimissioni dello scorso 19 agosto. I suoi mangini saranno Massimo Borghi, Marco Guasparri e Donatello Vigni, mentre lo staff stalla e gli angeli custodi del fantino rimarranno invariati.

La decisione di questo ritorno dal passato è stata presa dal priore Paolo Vannuccini, che dai giorni post Assunta aveva il compito di trovare la figura giusta che portasse a fondo il mandato, in scadenza nel 2023. “C’era assoluta necessità di essere veloci - spiega l’onorando. - E’ stata la prima cosa che dissi in assemblea quando Claudio Frati ha presentato le dimissioni. Visto che avevo il compito di colmare il vuoto che si era creato, era un punto d’onore, per me, risolvere nel più breve tempo possibile, e soprattutto che il soggetto individuato fosse operativo da subito”.

Missione compiuta, dunque

In un mese abbiamo completato il lavoro, direi che possiamo essere soddisfatti del nostro lavoro. Claudio Frati merita i doverosi ringraziamenti per quello che ha fatto e per come ha guidato la contrada, ora con Franco Ghelardi è stata trovata immediatamente una sintonia per quanto riguarda non solo quello che dicevo prima, ovvero l’urgenza di mettersi al lavoro immediatamente, ma anche la squadra che lo supporterà per un anno. Le sue caratteristiche ne fanno la persona di cui c’era bisogno, ha competenze di Palio ed è conosciuto, visto che ha già ricoperto questo ruolo una decina di anni fa. Anche dopo aver lasciato la carica, non ha mai perso contatto da certe dinamiche: questo ci aiuta ad accorciare il mese di vuoto, perché permette a lui di bruciare un po’ di tappe.

La Pantera è in pieni festeggiamenti per il centenario della nascita di Bastianini. Ci pensa mai al Masgalano mancato?

Non voglio più parlarne, è una pagina chiusa, anche se dolorosamente. Ci poteva essere la possibilità di realizzarlo in caso di Palio straordinario, ma la cosa non si è verificata. Non avrebbe senso riproporre l’idea per il 101esimo anno dalla sua nascita, l’occasione era adesso e se ne va insieme a quest’anno.

Il programma per onorare questo grande artista ha già preso il via da tempo, con la mostra dei suoi costumi ai Rinnovati

Ci ha fatto piacere vedere esposti gli abiti di scena di Bastianini, perché in passato sono stati ospitati anche nei nostri locali, quindi ci siamo affettivamente legati. Siamo tornati indietro alla sua parte artistica, ma come panterini siamo più portati a pensare a lui come a Ettore il contradaiolo, non come al grande baritono. Chi per motivi anagrafici non lo ha conosciuto, si affida ai racconti tramandati. Nessuno pensa a lui per come ha cantato in una determinata occasione, ma per come viveva in Stalloreggi, dove non stava su un palcoscenico, ma aveva i piedi ben piantati in terra come tutti gli altri. E’ facile trovare chi si ricorda di una bravata, di una gita, o anche di un pugno sul tavolo in assemblea quando era capitano, se necessario”.

