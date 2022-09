Turismo a Siena, Tirelli: "Cresce impulso del wedding"

Gennaro Groppa 26 settembre 2022 a

Il lavoro del Convention Bureau Terre di Siena non si è mai fermato. Anzi, il presidente Alberto Tirelli dichiara che nei prossimi mesi e nel prossimo anno l’attività si farà ancora più intensa. Il nuovo consiglio di amministrazione dell’ente è nato a luglio, la vicepresidente è Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi Siena. Due sono i grandi filoni di interesse per l’ente: la convegnistica e il wedding. Settori che già stanno dando soddisfazioni al territorio senese, ma che possono essere ancora più sviluppati. Tra le idee (in realtà già argomento di lavoro) che vengono citate da Tirelli c’è anche la nascita di una fiera dedicata alla fotografia, un evento che possa collegarsi allo straordinario successo ottenuto fino ad oggi dal Siena international photo Awards (Sipa). “Il nuovo consiglio di amministrazione - spiega Tirelli - si è insediato a luglio. L’ente aveva iniziato la propria attività pochi mesi prima dell’inizio della pandemia da Covid. Quindi non abbiamo vissuto e attraversato un momento semplice. Eppure gli associati erano all’inizio 19 e oggi sono già diventati 40. Questo è il segno che l’intuizione avuta allora ha avuto un seguito e un riscontro. Ci sono operatori del territorio che finalmente si sono messi a lavorare insieme, in sinergia, al fine di raggiungere obiettivi che possano essere buoni, positivi e utili per tutti”.

Restano due i filoni di interesse e di attività del Convention Bureau.

E’ così, sono la convegnistica e il wedding. Parlo di convegnistica e non di congressuale perché si tratta di un’attività che coinvolge e che riguarda numeri più ridotti: entro le 300 persone per un evento, che vanno accolte e coccolate. Spesso con loro portano il marito o la moglie, si può arrivare ad un totale di 500 persone da ospitare. Sono numeri più ridotti rispetto ai grandi congressi da migliaia di ospiti. Noi portiamo avanti la nostra attività in collaborazione con Firenze, e ciò che Firenze non accoglie noi siamo pronti a farlo.

I molti matrimoni, anche di stranieri, effettuati in estate nel territorio senese si devono all’attività e al lavoro del Convention bureau?

Si devono a quello e al lavoro fatto complessivamente dal Comune di Siena, di cui il Convention bureau è un braccio operativo. Di matrimoni ne abbiamo visti tanti nel Senese nel corso degli ultimi mesi, gli operatori hanno fatto fronte a moltissime richieste, ma potranno essercene sempre di più. Nel 2023 mi aspetto nel territorio senese un’esplosione di questo tipo di presenze. Vediamo che da tante parti del mondo si viene volentieri a sposarsi a Siena. Per la prima volta, dal mese di ottobre, parteciperemo come Convention bureau alle grandi fiere internazionali dedicate al wedding: a breve ce ne sarà una in Portogallo, poi un’altra a Barcellona e un’altra ancora a Sorrento. Tanti associati sono interessati a questo tema, penso ad alcune strutture, a fotografi, a fiorai, ad aziende audiovisive. Tutti insieme facciamo un gioco di squadra.

Quali obiettivi vi ponete per la convegnistica?

Vogliamo non solamente lavorare ascoltando la domanda, ma anche cavalcando e creando la proposta. Il sostegno che abbiamo espresso nei confronti del Sipa va in questo senso. Possiamo cogliere l’opportunità della presenza di un concorso tanto importante per programmare una fiera della fotografia che vorremmo realizzare a Siena. Già il Sipa funziona, garantisce presenze ed è un fiore all’occhiello. Possiamo quindi pensare anche ad un altro evento per il territorio per far divenire Siena una capitale della fotografia.

Quando potrebbe essere calendarizzata la fiera della fotografia?

Penso che febbraio-marzo potrebbe essere un momento adatto.

C’è l’idea di realizzarla già nel 2023?

Andremo a condividere questa idea con gli operatori, e ovviamente condivideremo il lavoro con l’amministrazione comunale. Vediamo se riusciremo a proporla in maniera embrionale già all’inizio del 2023.

