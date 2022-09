Siena, un'antica fornace sotto il tracciato della nuova Due Mari

Rinvenuti reperti archeologici durante gli scavi per il raddoppio del lotto 9. Anas rassicura: “Al momento il ritrovamento non interferisce con i lavori”

Carlo Pellegrino 25 settembre 2022 a

a

a

Chi scava spesso trova, soprattutto in Italia. Ed è scavando in quello che diventerà il tracciato della nuova Grosseto-Siena che Anas ha rinvenuto nuovi reperti archeologici. E’ successo in prossimità del bivio di Murlo, nel lotto 9 - tra Civitella Marittima e Lanzo - della strada statale 223 (l’unico nel quale i lavori di raddoppio devono ancora iniziare). “Durante le attività preliminari, Anas ha rinvenuto un’area archeologica, ovvero un’antica fornace di epoca da datare – fa sapere l’ente in una nota - Gli archeologi incaricati da Anas, in coordinamento con la Soprintendenza competente, stanno proseguendo gli scavi al fine di completare i rilievi necessari alla Soprintendenza stessa per le determinazioni del caso”. Il lotto delle risaie, 11.800 metri da Ornate, comune di Murlo, e il bivio di Orgia, comune di Sovicille, sono in attesa da quasi cinque anni. La progettazione definitiva era già stata approvata il 20 novembre 2017, poi una modifica richiesta dall’ormai ex ministero dell’ambiente (oggi ministero della transizione ecologica) e l’approvazione del Cipe giunta soltanto il 24 luglio del 2019. Altri due anni e mezzo spesi tra burocrazia, Covid e ritardi vari e finalmente, il 29 dicembre 2021, la gara d’appalto. Ora un nuovo stop? “Al momento – rassicura Anas - il ritrovamento non costituisce interferenze ai lavori”.



Di reperti archeologici spuntati fuori dal terreno di un cantiere stradale ne è piena l’Italia, specie laddove la presenza di Etruschi e Romani era più importante. Perfino il tratto Grosseto-Siena della Due Mari ha un precedente: ormai quasi vent’anni fa, durante il raddoppio del primo lotto (tra Grosseto e Montorsaio), la presenza dei resti di una villa romana nei pressi di Nomadelfia portò a una laboriosa variante in corso d’opera per realizzare un ponte di 52 metri e proteggere il sito. Ovviamente questo portò al solito allungamento dei tempi nella consegna del lotto, anche se c’è da dire che non sempre i reperti archeologici rallentano i lavori. Di recente sulla Orte-Civitavecchia è stata trovata una tomba etrusca: la Soprintendenza è intervenuta, ha scavato, ha mappato tutto e poi ha autorizzato il rinterramento, mentre gli ingegneri, i geometri e gli operai hanno potuto proseguire con il loro lavoro. L’auspicio è che anche nei dintorni di Murlo possa accadere qualcosa di simile, visto che proprio adesso il lotto 9 intravede finalmente la luce fuori dal tunnel: Anas conferma che “sono in corso le attività preliminari di cantiere, tra cui la bonifica da ordigni bellici nelle aree interessate e l’iter espropriativo” e proprio durante queste operazioni che è affiorata l’antica fornace. “Le procedure di affidamento dei lavori sono concluse – aveva fatto sapere l’ente nelle scorse settimane - ed è in fase di perfezionamento la consegna dei lavori all’impresa appaltatrice. L’avvio dell’allestimento del cantiere è quindi previsto entro l’anno”.



Confermata la situazione negli altri tratti con interventi in corso. “Sul lotto 4 sono – aggiunge Anas - procedono le lavorazioni in corrispondenza della galleria di progetto (Poggio Tondo) con i movimenti di materia per la preparazione del piano di posa dei rilevati e degli accessi all’imbocco nord della galleria, compresa la realizzazione delle paratie di micropali per lo scavo di imbocco Nord della galleria stessa”. Infine la galleria Casal di Pari, il cui ammodernamento è appena iniziato dopo la chiusura del vecchio tunnel avvenuta il 28 marzo del 2018, proprio quando aprì al traffico il maxi lotto 5-8. Dopo quattro anni e mezzo di attesa, adesso “sono in corso le operazioni di allestimento del cantiere e le attività di monitoraggio sulla galleria non in esercizio sono state completate”. Confermati i possibili disagi per gli automobilisti nei prossimi mesi. “Le attività che interferiranno con la viabilità esistente – conclude Anas - richiederanno delle modifiche alla circolazione e saranno coordinate con la Prefettura di Grosseto”.

Il lotto 9 della Siena-Grosseto verso l'appalto. Ancora oltre mille giorni per il raddoppio di 11.8 km (se andrà tutto bene)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.