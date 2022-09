Siena, il Comune vuole entrare nel Biotecnopolo e lavora su una manifestazione d'interesse

Aldo Tani 24 settembre 2022 a

La carica di direttore del comitato tecnico-scientifico può attendere. Per insediarsi ai vertici della Fondazione Biotecnopolo, Rino Rappuoli deve prima terminare il rapporto di lavoro pluridecennale con Gsk, dove è direttore scientifico della divisione vaccini. Il distacco avverrà alla fine di ottobre e a quel punto il microbiologo non sarà più soggetto a incompatibilità tra i ruoli.

Nel frattempo, c’è da registrare il passo in avanti del Comune per una collaborazione con la struttura scientifica. Tema già battuto per certi versi anche dai candidati a sindaco Fabio Pacciani e Emanuele Montomoli, che vorrebbero l’Amministrazione tra i soci fondatori. “Il Comune sta portando avanti una manifestazione d’interesse affinché ci siano un contatto e una relazione fra il territorio senese e il Biotecnopolo – affermano in una nota da Palazzo Pubblico - in vista di uno degli obiettivi più importanti da raggiungere, ovvero avere una filiera complessiva che parta dall’industria e che arrivi agli altissimi livelli di conoscenza e di ricerca espressi, già oggi, nella scelta fatta dalla Fondazione”.

L’occasione anche per complimentarsi per le nomine, “figure di altissimo profilo scientifico e di grandissimo spessore”. Non più di due settimane fa però Luigi De Mossi aveva chiesto di rinviare le decisioni al prossimo Governo, come del resto ha fatto recentemente anche il candidato di Fratelli d’Italia, e assessore comunale, Francesco Michelotti. “Non è pensabile che arrivino nomine così importanti e delicate per il futuro del territorio da un Esecutivo che sta esaurendo ormai il suo mandato per lasciare posto invece a un altro che sorgerà dalle prossime elezioni e sarà dunque espressione della volontà popolare”, aveva dichiarato il sindaco.

Tra chi applaude c’è anche la Provincia. “Le nomine dei componenti del cda e del comitato scientifico rappresentano la conferma che l’hub antipandemico nazionale è pronto ad entrare nella sua fase operativa”, hanno evidenziato dall’ente di piazza del Duomo. “I risultati raggiunti sono anche il frutto della presenza della Fondazione Toscana Life Sciences che, con la sua attività, ha creato le condizioni perché potesse essere scelta Siena come hub antipandemico nazionale e centro di eccellenza”, hanno proseguito dall’ente provinciale, che è uno dei soci fondatori di Tls.

Distretto delle scienze della vita che avrà la possibilità di estendere la propria influenza anche in età scolastica. La Provincia è impegnata nella ristrutturazione dell’ex caserma dei Vigili del fuoco in viale Cavour, che diventerà la sede dell’indirizzo biotecnologie dell’istituto Monna Agnese. “Un investimento da sette milioni di euro – evidenziato dall’istituzione provinciale - che andrà a completare e organizzare una parte della filiera del distretto, quella che attiene alla formazione”.

