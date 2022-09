Maltempo a Siena, rami caduti nel cortile di una scuola a Sarteano. Allerta meteo arancione in Toscana

15 settembre 2022 a

Maltempo doveva essere e maltempo è stato. Per la giornata di oggi, giovedì 15 settembre, in Toscana è in vigore l'allerta meteo di colore arancione in previsione dei temporali e delle raffiche di vento che si abbatteranno nella regione e già dalle prime ore della mattinata i vigili del fuoco sono al lavoro per risolvere i problemi causati dalle precipitazioni.

Nel dettaglio, i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti poco prima delle 6 nel comune di Sarteano, in piazza Barbagli, nel cortile di una scuola, per la rottura di alcuni grandi rami caduti a seguito del maltempo. L'ingresso degli studenti nel plesso, fanno sapere i vigili del fuoco, rimane agibile in quanto la pianta è nell'angolo più lontano dall'entrata. Sul posto è presente il sindaco e gli operai del comune che hanno transennato il cortile della zona interessata. In corrispondenza della scuola è stato istituito al momento un senso unico alternato. Sempre a causa del maltempo nel Senese, la squadra del distaccamento di Piancastagnaio è intervenuta per tre alberi caduti, due nel comune di San Casciano dei Bagni e uno attualmente in corso ad Abbadia San Salvatore.

Ma non è solo la provincia di Siena ad essere colpita dal brutto tempo. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Fi-Ovest, sono intervenuti questa mattina poco dopo le 6 nel comune di Calenzano per l'allagamento, causato dalla pioggia, di un sottopasso dove sono rimasti bloccati un mezzo pesante e alcune auto. I conducenti dei veicoli sono usciti in autonomia e non ci sono stati salvataggi. La circolazione è attualmente bloccata. Sul posto sono impegnate due squadre di vigili del fuoco.

