Covid, vaccino aggiornato alla variante Omicron: via alle prenotazioni. Ecco a chi è consigliato

13 settembre 2022

Da oggi, martedì 13 settembre, è possibile prenotare la vaccinazione booster anti Covid con il vaccino adattato anche alla variante Omicron. Le agende dell’Asl Toscana sud est apriranno giovedì mentre farmacie che aderiscono, medici di medicina generale e pediatri potranno vaccinare dal 20. Il nuovo vaccino, raccomandato ma non obbligatorio, è destinato agli over 12 che devono fare la terza dose e a over 60, soggetti fragili, donne in gravidanza e personale sanitario come quarta dose. Per il ciclo primario, prima e seconda dose, continuerà a essere utilizzato il vaccino precedente. Cliccando qui si raggiunge il sito della Regione Toscana per prenotare.

