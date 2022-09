Covid in Toscana, morti otto positivi. I nuovi casi sono 1.322. Lieve aumento dei ricoveri

13 settembre 2022 a

Secondo il bollettino di oggi, martedì 13 settembre, in Toscana sono 1.322 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid. Sono stati eseguiti 1.163 tamponi molecolari e 9.167 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 79.411. I ricoverati sono 188 (sette in più rispetto al precedente bollettino), di cui sei in terapia intensiva (uno in meno). Si registrano otto nuovi decessi di persone positive al Covid: sei uomini e due donne con un'età media di 76,5 anni. Sale a 10.705 il tote delle vittime in Toscana attribuite all'epidemia.

