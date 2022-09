Siena, famiglia si perde nei boschi dell'Amiata. Ritrovata dai vigili del fuoco

12 settembre 2022 a

Si sono presi una bella paura i componenti di una famiglia di vacanzieri che erano andati sull’Amiata a fare una passeggiata approfittando della domenica mite. Nel primo pomeriggio, nonostante la loro posizione pur in mezzo al bosco non fosse troppo lontana dal centro abitato, non riuscivano a ritrovare il sentiero principale. Così hanno dato l’allarme, trasmettendo la loro esatta posizione tramite Gps ai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Piancastagnaio intorno alle 15. Gli escursionisti si trovavano nel territorio di Abbadia San Salvatore. I vigili del fuoco hanno accompagnato i genitori con i bambini sul sentiero tracciato e tutto si è risolto per il meglio. In questi giorni l’Amiata è meta non soltanto di turisti in cerca di verde e di temperature fresche, ma anche di tanti cercatori di funghi che arrivano anche dalle regioni limitrofe attirati dall’abbondanza dei frutti del bosco.

