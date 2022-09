Siena-Grosseto, il lotto 9 verso l'appalto. Ancora oltre mille giorni per il raddoppio di 11.8 km (se andrà tutto bene)

Carlo Pellegrino 11 settembre 2022 a

Tra lavori completati, altri in corso (in ritardo) e altri in partenza, c’è ancora un buco nell’ammodernamento del tratto Siena-Grosseto della Due Mari. Ma anche il lotto nove, 11,8 chilometri tutti in provincia di Siena, tra Ornate e Orgia (svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli), è ormai vicino a una svolta. Questione di settimane, poi sarà assegnato l’appalto per l’ammodernamento del tratto che va dal chilometro 41+600 al chilometro 53+400, nei comuni di Monticiano, Murlo e Sovicille: la consegna dei lavori è prevista entro qualche mese. Il bando di gara è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2021 e l’affidamento è in fase di perfezionamento, mancano soltanto gli ultimi passaggi formali.

Lo si capisce anche dalle attività preliminari avviate, propedeutiche all’inizio dei lavori: è infatti in corso il taglio degli alberi lungo il tracciato della superstrada, per la bonifica degli ordigni bellici. L’intervento, come spiegato da Anas al momento del bando, comprende “la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, tre svincoli a livelli sfalsati, quattro nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, numerose altre opere minori (quattro sovrappassi, tre sottopassi, 12 opere di scavalco dei corsi d’acqua) oltre all’adeguamento della carreggiata esistente e ai servizi di monitoraggio ambientale in corso d’opera”. La durata dei lavori è prevista in 1.095 giorni (tre anni) dalla data di consegna. Ammodernare questo tratto della strada statale 223 costerà 145 milioni (12,8 al chilometro); il lotto nove congiungerà due già raddoppiati (il maxi lotto 5-8 e il lotto dieci) ed è l’ultimo che resta da affidare. L’auspicio è che l’intervento sia meno problematico di quello in corso sul lotto quattro. Qui, tra Civitella Marittima e Lanzo (provincia di Grosseto, non lontano dal confine con Siena) i chilometri da raddoppiare sono solo 2,84 e il costo di 106 milioni (37,3 al chilometro) fa capire che si tratta di un tratto molto più complesso rispetto al lotto nove (quello delle risaie, in gran parte pianeggiante), difficoltà di progettazione e di realizzazione che comunque non bastano a giustificare i ritardi. A due anni dall’avvio dei lavori, consegnati il 17 settembre 2020, finalmente qualcosa succede.

Anas fa sapere che “sono in corso le lavorazioni in corrispondenza della galleria di progetto (Poggio Tondo), con i movimenti di materia per la preparazione del piano di posa dei rilevati e degli accessi all’imbocco nord della galleria, compresa la realizzazione delle paratie di micropali per lo scavo di imbocco Nord della galleria stessa”. Da una gara d’appalto particolarmente faticosa, a problemi sull’approvvigionamento di materiali e sul piano terre e rocce da scavo, le disavventure sono state numerose. “Le criticità relative al caro materiali – aggiunge Anas - in termini anche di reperibilità delle materie base, sono a oggi in gran parte superate con il Decreto Aiuti (numero 55/2022) e la sua conversione in legge (numero 91 del 15 luglio 22)”. Tra i lavori in partenza, infine, c’è quello sotto la vecchia galleria di Casal di Pari, chiusa da quattro anni e mezzo. Anas di recente ha avviato le attività propedeutiche all’ammodernamento: allestimento delle aree di cantiere, rimozione dei materiali presenti, installazione del sistema di monitoraggio e del campo base. Se i tempi previsti saranno rispettati i lavori saranno completati entro la primavera del 2024.

