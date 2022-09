Siena, Piccini e Valentini sul Pnrr: "I progetti sono in ritardo"

Gli ex sindaci attaccano il Comune: “Il rischio è di perdere le risorse”

Gennaro Groppa 10 settembre 2022 a

Il dibattito politico cittadino, in giorni di concitata campagna elettorale per le politiche del 25 settembre, si concentra ancora sui fondi che arriveranno a Siena grazie ai bandi vinti con il Pnrr (e non solo) ma anche sulle tempistiche di realizzazione dei progetti. Nei mesi scorsi gli esponenti della giunta del sindaco Luigi De Mossi hanno sottolineato con soddisfazione i molti bandi vinti e i soldi che giungeranno nella città del Palio: circa 30 milioni di euro di finanziamenti già ottenuti, ai quali vanno aggiunti i 10 milioni di euro che arriveranno dal bando regionale per il Parco delle mura. Numeri senza dubbio importanti e consistenti.

Le minoranze però ora vanno all’attacco. Lo fanno con due ex sindaci, Bruno Valentini e Pierluigi Piccini, che parlano di presunti ritardi nell’iter progettuale. Sia Valentini che Piccini, che saranno comunque divisi nella prossima campagna per le comunali, battono su questo tasto.

Scrive Valentini: “Mancano poco più di cento giorni al 31 dicembre. Se non si rispetta quella data per l’avvio della procedura contrattuale per la gara d’appalto si perdono i fondi ottenuti con tanta fatica per molte opere pubbliche. Dopo ci saranno altre scadenze, anche molto ravvicinate, per l’apertura del cantiere e la conclusione dell’investimento. Come è noto – aggiunge l’esponente del Partito democratico – il Comune di Siena è partito in ritardo e male per i primi bandi di finanziamento, ma poi il Governo e le Regioni hanno riaperto i cordoni della borsa (soprattutto per recuperare le grandi città del nord) e sono arrivati tanti soldi. Circa trenta milioni di euro. Con una recente delibera la giunta comunale ha istituito vari gruppi di lavoro per il controllo e monitoraggio dei vari progetti, perché ‘eventuali gravi ritardi potrebbero configurare danno erariale per perdita del finanziamento’. Infatti, prosegue con toni preoccupati la delibera, ‘costituisce danno erariale la revoca di un contributo destinato a ristorare una spesa sostenuta per l’esecuzione di lavori di competenza del Comune, in considerazione dell’esistenza di una perdita ormai irrevocabilmente verificatasi per l’ente comunale’. Oltre al danno della perdita del finanziamento, c’è quindi anche il rischio di risponderne personalmente. E di quali opere si tratta? Tutti ci auguriamo che l’amministrazione comunale rispetti i tempi, ma l’esperienza di questi quattro anni e oltre non ci fa essere ottimisti”.

Sul tema interviene anche Pierluigi Piccini del gruppo Per Siena. Che scrive: “Da tempo si parla di Pnrr come la panacea di tutti i mali e l’amministrazione De Mossi ne approfitta per mostrare i muscoli mettendo in evidenza somme da capogiro che dovrebbero piovere sulla città. Al di là della propaganda la realtà è ben altra: il Comune di Siena si trova a dover nascondere i ritardi dovuti all’inefficienza della propria conduzione mediante provvedimenti-copertina con tanto di faccione dell’assessore di turno a mo’ di ‘Ci pensiamo noi’. Il Comune di Siena, dopo un primo approccio che pareva positivo, non ha fatto altro che riproporre sui vari bandi disponibili i vecchi progetti già approvati e programmati nei mandati amministrativi precedenti, stante l’evidente incapacità di disporre di progettazioni proprie. Il Pnrr richiede che si vada a programmare e realizzare progetti nuovi e anzi pone la condizione di legittimità nella richiesta e accesso ai finanziamenti che non siano progetti già facenti parte di programmi e di Dup precedenti. Vi è il rischio concreto di incappare nelle censure della Corte dei Conti”. “L’amministrazione De Mossi – conclude Piccini – è gravemente in ritardo: sul piano organizzativo generale, sul piano energetico, sulla formazione del personale, sulla riduzione dei consumi e l’uso razionale dell’energia, sul rinnovo degli impianti, nel settore riscaldamento, nei piani di comunicazione del Ministero per le scuole, nei piani di insediamento e utilizzo degli impianti fotovoltaici”.

