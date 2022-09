Siena, per Mustafa nuova vita a Budrio. Come sta e cosa ha fatto il bambino siriano

Aldo Tani 09 settembre 2022 a

Difficile trattenere le lacrime e nascondere le emozioni. Non è impresa facile separarsi dopo nove mesi, perché in un modo o in un altro, il loro incontro ha segnato tutte le parti in causa. Lo sanno Munzir e sua moglie, lo sanno Anna Ferretti e don Vittorio Giglio. Protagonisti di una storia che presto potrebbe avere un lieto fine. Se non lo ha già, perché nonostante tutto, dopo aver vissuto il terrore di una guerra e la drammaticità di un campo profughi in Turchia, l’Italia, protesi o non protessi, rappresenta comunque la terra promessa. Però, se la famiglia El Nezzel si trova in Italia, è proprio per restituire una normalità a Munzir e a suo figlio Mustafa. Il compito adesso spetta agli specialisti del Centro protesi Vigorso di Budrio. Ieri, con il trasferimento nel comune bolognese, per tutti loro è iniziata una fase nuova.

I siriani, accompagni da Vittorio Giglio, per conto dell'Arcidiocesi, e Anna Ferretti, in rappresentanza della Caritas, e l’interprete, sono arrivati in Emilia la mattina per prendere posto nella casa che ospiterà gli El Nezzel nei prossimi mesi. “Un’abitazione spaziosa e colorata – ha raccontato Ferretti - I vicini si sono dimostrati subito amichevoli e c’era uno striscione di benvenuto ad attendere Munzir e la sua famiglia”. L’alloggio, sostenuto con le risorse della Rete Sai il Sistema di accoglienza e integrazione, sarà la base per intraprendere il percorso riabilitativo. Il progetto solidale ha una durata minima di sei mesi. In questo caso è difficile tracciare una tempistica, perché qualsiasi traccia di futuro è legata alla capacità di recupero di Munzir e Mustafa. Molto dipenderà anche dall’esito della visita orientativa: la prima tappa per poi procedere con le protesi. Gli specialisti inizieranno con Munzir, la cui riabilitazione si annuncia più breve. L’uomo ha perso la gamba per lo scoppio di un ordigno inesploso, quindi non per una malformazione genetica come nel caso del figlio, nato praticamente senza tutti gli arti. Per il bambino si procederà a vista. Intanto lui e le sorelle (a parte Maria, che è nata a Siena lo scorso luglio) dal 15 settembre andranno a scuola. Mustafa e quella più grande alla materna, mentre la più piccola all’asilo nido. “La bambina ha trovato posto proprio oggi (ieri, ndr)”, esclama con gioia Ferretti.

Munzir, una volta che avrà recuperato, sarà messo nelle condizioni di trovare un lavoro; “un impegno più che altro”, sottolinea don Giglio. Lo stesso potrebbe essere per la moglie, anche se l’ultima nata renderà questo processo più lungo. Per gli adulti un possibile ostacolo, nonostante i nove mesi già passati in Italia, potrebbe essere la lingua. “Lo comprendono abbastanza bene, devono solo abituarsi a parlarlo”, sottolinea Ferretti, che invece non vede problemi per i bambini: “Dopo 15 giorni di scuola non avranno più problemi”. Nella voce di chi ha seguito da vicino tutto questo percorso, c’è tanta commozione. Dopo essere arrivati a gennaio, gli El Nezzel avrebbero dovuto lasciare Siena a distanza di poche settimane. Poi i problemi di salute di Munzir e altre vicissitudini hanno prolungato la permanenza, rafforzando giorno dopo giorno il legame con chi gli assistiti. “La loro partenza mi lascia un po’ il vuoto”, afferma don Giglio. “I ragazzi non lo so, ma sono sicura che i genitori non si dimenticheranno di noi. Vedere Munzir piangere è stato qualcosa di toccante”, aggiunge Ferretti. Il tempo permetterà a tutti i protagonisti di mettere perbene a fuoco questa esperienza, perché a caldo emozioni e sensazioni si mescolano senza sosta. “Ci sono state storie meno enfatizzate di questa, ma altrettanto importanti – racconta don Giglio - Questa, per la solidarietà dimostrata e i messaggi di vicinanza arrivati, è un qualcosa che dovremmo fare sempre. Lo ha detto anche il cardinale Lojudice”. Sopraffatta da ciò che ha appena vissuto, anche Ferretti: “Quello che mi ha colpito di più sono stati i piccoli gesti delle persone. Magari passano inosservati, ma poi messi insieme fanno la differenza”.

