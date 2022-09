Siena, truffe agli anziani. Il questore Milone dice basta: "Chiamare sempre il 112"

Aldo Tani 08 settembre 2022 a

Truffe ai danni degli anziani, il questore di Siena, Pietro Milone, batte il pugno sul tavolo per dire basta. L’ultimo episodio ha fruttato un bottino di oltre 7 mila euro, vittima una cittadina che si è fidata troppo di chi ha bussato alla sua porta per chiedere aiuto con una storia tanto preoccupante quanto non veritiera. Pochi giorni prima, una disavventura analoga era capitata a un’altra persona, che per un eccesso di ingenuità non aveva resistito alla richiesta di denaro per un problema a un parente. Due casi nell’arco di una quindicina di giorni, ma sufficienti a indurre il questore di Siena a rivolgere un appello alla cittadinanza. “Quando vedete qualcuno che non conoscete arrivare alla vostra porta – ha detto Pietro Milone - chiamate subito il 112. Poi saremo noi a effettuare le opportune verifiche per capire se è stato giusto allarmarsi oppure no”. Le forze dell’ordine, riguardo gli ultimi episodi, hanno avviato le indagini di rito, ma come ha ammesso lo stesso questore, “non è semplice arrivare a una soluzione auspicata, soprattutto se non si riesce a cogliere il truffatore sul fatto”. Le videocamere di sorveglianza, se presenti, possono aiutare gli inquirenti, ma Milone ha insistito sul metodo più sicuro: “Se si presentano persone che si spacciano per agenti, pur non essendo in divisa, o delegati di qualche società, non aprite. Le aziende che commerciano i servizi energetici, hanno smesso l’attività porta a porta. In più non chiedono mai denaro”.

Il questore è poi passato a delineare gli esempi più comuni di truffa, anche per mettere in guardia i cittadini. “Spesso si tratta di contatti telefonici finalizzati a carpire la fiducia delle vittime e ad acquisire quante più informazioni possibili sulla loro situazione familiare e sul luogo di domicilio. Il passo successivo è quello di ingenerare, poi, nell’anziano, il convincimento di un pericolo grave ai danni di un prossimo congiunto, spesso di un nipote, la figura più cara, convincendolo con un pretesto, a consegnare denaro e preziosi per la soluzione della finta problematica prospettata. Una delle scuse più frequenti riguarda gli incidenti stradali di parenti. I malintenzionati chiedono contanti, sostenendo che con l’assicurazione la pratica sarebbe più lunga. Oppure problemi di salute di qualche conoscente, quindi puntano sull’aspetto emozionale. Poi ci sono quelli che si servono del telefono e chiamano un complice per rendere più credibile il tutto. Per non parlare delle persone che si spacciano per avvocati o simili. Di solito, oltre ai soldi, puntano ai gioielli e agli oggetti preziosi. Ecco, nessuno che rappresenta una società o appartiene alle forze dell’ordine, chiederà mai qualcosa in cambio”.

La questura, proprio per prevenire questi incidenti, nel corso dell’estate aveva organizzato diversi incontri per informare la cittadinanza. Erano stati distribuiti anche degli opuscoli dove si ricordavano le truffe più frequenti. Siena aveva risposto con una partecipazione significativa, ma alla resa dei conti, i fatti testimoniano che, appena qualche mese dopo, è necessario correre ai ripari un’altra volta. Un problema è rappresentato anche dal codice penale, che colpisce chi sbaglia in modo lieve: raramente si tratta di truffa aggravata. “Noi faremo di tutto per contrastare questo brutto fenomeno – ha sottolineato il questore - Serve però un aiuto anche da parte dei cittadini. Ripeto, una chiamata al 112 davanti anche al minimo dubbio è sufficiente. Ci può agevolare il lavoro, scongiurando allo stesso tempo il rischio di perdere denaro e oggetti preziosi”.

