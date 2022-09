Muore dopo la caduta dal letto d'ospedale, via al processo. L'accusa è omicidio colposo

Claudio Coli 08 settembre 2022 a

Cadde dal letto di ospedale e morì, mentre era ricoverato per la dialisi. Si è aperto al tribunale di Siena il dibattimento del processo a carico di due membri del personale medico dell'ospedale le Scotte di Siena, accusati di omicidio colposo. Il paziente, poco più che 50enne, era ricoverato al policlinico, quando il 2 novembre 2019, subì una brutta caduta dal suo letto e battè la testa, provocandosi un grave trauma cranico che nei giorni seguenti lo portò al decesso. Una morte che secondo i parenti sarebbe addebitabile all'imperizia dei medici che avrebbero mancato, secondo chi accusa, la sorveglianza del paziente impedendogli di scendere dal lettino. Ci sarebbero dubbi anche sulla sicurezza stessa del letto, legata alle sponde. Di fronte al giudice Elena Pollini, sono stati avviati i passaggi tecnici di inizio del dibattimento, fra cui la consegna della lista dei testimoni e dei vari consulenti tecnici che si susseguiranno in aula per ricostruire l'accaduto. La difesa di uno degli imputati, in capo all'avvocato Enrico De Martino, ha sollevato un'eccezione di natura tecnica legata alla non ammissibilità di un consulente del pubblico ministero Niccolò Ludovici e della non utilizzabilità della prova, eccezione che il giudice valuterà in vista della prossima udienza che è prevista per la fine gennaio 2023, quando sceglierà la riserva in merito e si inizierà a sentire i testi dell'accusa, fra cui due elementi della polizia giudiziaria e cinque persone offese.

