Lotta al Covid, i professionisti della Asl premiati dall'Ordine dei medici

Un senso del dovere e del sacrificio che era doveroso valorizzare. È questo che ha portato l’Ordine Ordine de Medici Chirurghi e Odontoiatri di Siena a premiare le strutture dell’Asl Toscana sud est che hanno lottato maggiormente contro il Covid 19. Durante la cerimonia, hanno ricevuto le targhe di ringraziamento le seguenti strutture aziendali: le Uf Igiene e sanità pubblica di Siena Valdichiana senese e Valdelsa, le Cure primarie di Siena Valdichiana senese e Valdelsa, le Usca senesi della Valdichiana senese e Amiata senese e della Valdelsa, il 118, la Medicina generale e i Pronto soccorso di Nottola, Campostaggia e Abbadia San Salvatore.





“La premiazione ha interessato le strutture dell’Asl Toscana sud est, dell’Aous, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i sumaisti e gli odontoiatri che sono stati maggiormente a contatto con la pandemia - spiega il presidente dell’Ordine dei Medici di Siena, Roberto Monaco".

"È un segno di riconoscenza - ha aggiunto Monaco - per il lavoro svolto, perché questi professionisti hanno portato in alto i valori etici del nostro mestiere. Certo è che bisogna considerare questo premio simbolico rivolto non solo a loro, ma anche a tutto il personale non medico ha combattuto e combatte il Covid 19 ogni giorno”.

Al ringraziamento dell’Ordine, si aggiunge quello dell’Asl Toscana sud est, che, nelle parole del suo direttore sanitario Simona Dei, sottolinea: “I riconoscimenti consegnati ai medici della provincia di Siena per l’impegno lavorativo negli anni del Covid hanno emozionato i colleghi e hanno infuso energia per le sfide in atto e del prossimo futuro. È stato bello vedere una comunità professionale così unita, ringrazio il presidente Monaco per aver organizzato questo momento, coinvolgendoci in un clima di festa intergenerazionale, conclusa con il nodo alla gola sul “Lo giuro” dei neolaureati a cui vanno i nostri migliori auguri”.

