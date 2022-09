Siena, Emanuele Montomoli si candida a sindaco: "Il Pd ha distrutto la città, il centrodestra ha creato scontenti. Cosa farò se sarò eletto"

Claudio Coli 06 settembre 2022 a

Adesso è ufficiale: Emanuele Montomoli correrà alle prossime elezioni amministrative di Siena del 2023 per cercare di diventare il prossimo sindaco della città del Palio. Montomoli, senese, 53 anni, sposato, due figli, fondatore e responsabile scientifico di VisMederi nonché docente universitario, ha rotto gli indugi presentando alla stampa, presso il Battistero Bistrot, la sua candidatura, di cui si parla in realtà da mesi e che è stata ufficiosamente lanciata durante i giorni del Palio di agosto. Una discesa in campo ambiziosa, perché Montomoli, istriciaiolo e professionista apprezzato e conosciutissimo in città, stando agli intendimenti, non corre solo per "partecipare" ma per recitare un ruolo più che attivo, collocandosi nell'agone come alternativa civica ai due poli di centrosinistra e centrodestra, senza però chiudere a eventuali avvicinamenti all'uno o l'altro schieramento in caso di ballottaggio.

“Sono civico ma non contro i partiti – premette il candidato – ho già parlato sia con il centrosinistra che il centrodestra ma non ho chiuso nessun accordo. La scelta di ufficializzare la candidatura ora è strategica, non voglio essere condizionato dal voto del 25 settembre”. Montomoli spiega di voler provare a guadagnare campo tra chi nell'ultimo appuntamento in cabina per le Comunali si è astenuto (il 44%) ma soprattutto tra i delusi sia di destra che di sinistra: “In uno scenario in cui si presenta il Pd che ha distrutto la città e un centrodestra che ricandida De Mossi, che però ha creato molti scontenti, non penso di rimanere schiacciato, me la gioco, puntando sulla credibilità della mia persona” assicura il ceo di VisMederi. La cui candidatura è nata verso inizio anno, come rivela, supportata da un ampio gruppo di amici, conoscenti e imprenditori di più settori che lo hanno invogliato a mettersi in gioco e a disposizione della comunità, sulla scia dei successi imprenditoriali e internazionali che ne hanno accresciuto il prestigio personale. Sono già 10 le persone individuate per la sua lista. “La mia sarà una campagna elettorale serena, non urlata – spiega – sarò disponibile a parlare con tutti. Il mio cavallo di battaglia è quello di innovare: dobbiamo far correre Siena alla velocità del mondo, più veloci saremo, più saremo anche attrattivi”. Montomoli sceglie di non enunciare un programma, nella solita forma della “lista della spesa”, ma individua alcuni punti cardine su cui lavorare, annunciando un rendiconto della gestione amministrativa dove chiunque potrà verificare il mantenimento degli impegni.

Niente libri dei sogni, ma pragmatismo e cose realmente realizzabili. “Il turismo, prima di tutto, va consolidato – dichiara – poi la cultura, come asset strategico. Mi piange il cuore a vedere il Santa Maria della Scala usato a singhiozzo”. Una stilettata nei confronti della Giunta, di cui faceva parte la moglie Sara Pugliese, dimessasi in polemica col sindaco: “Alcune cose fatte sono state positive e ci sono degli assessorati che hanno lavorato bene – ammette - ma non sono stati rispettati alcuni punti programmatici”. Ovviamente, da addetto ai lavori, Montomoli non poteva non dire la sua sul tema delle scienze della vita e della Fondazione Biotecnopolo, lanciando una proposta già messa sul piatto dal candidato del Polo Civico, Fabio Pacciani: “Il Biotecnopolo porterà valore per i prossimi 20 anni, ma il Comune non deve perdersi dietro i litigi per le nomine, che sono sicuramente già state fatte: metta a bilancio 400mila euro per i prossimi anni e diventi uno dei soci fondatori”. Il docente neo candidato non poteva poi sottrarsi alla più classica delle domande. “Cosa farei da sindaco nei primi 100 giorni? Interventi sul fronte sicurezza del patrimonio immobiliare, ci sarebbero molte cose da fare a partire dal Palazzo Pubblico. Poi i quartieri, il sociale e l'aggregazione. Il sindaco non ha competenze specifiche per alcuni aspetti, può sollecitare altri, ma ad esempio andrebbe posto un freno al proliferare dei negozi cinesi a Siena. Il ruolo del Comune deve essere quello di puntuale e scrupolosa regia in grado di facilitare e armonizzare tutto questo patrimonio e tutte le meritorie iniziative che ne promuovono lo sviluppo”.

