Siena, Whirlpool: meno produzione. La sede di viale Toselli chiude un'altra settimana a settembre

C’è un’altra brutta notizia per il sito senese della Whirlpool: a settembre infatti lo stabilimento di viale Toselli rimarrà chiuso per un’altra settimana, che verrà coperta con la cassa integrazione per i circa 300 dipendenti della fabbrica cittadina della multinazionale statunitense. La settimana di chiusura di settembre fa seguito a quella registratasi già ad agosto quando lo stabilimento non entrò in produzione non solamente nelle due settimane centrali del mese, quando di solito il sito è chiuso per ferie, ma pure in quella successiva. La notizia è stata comunicata dai vertici locali del gruppo alla rsu aziendale nell’ultimo incontro effettuato nei giorni scorsi: a rappresentare il gruppo c’erano nell’occasione la direttrice del sito senese Valentina Trombetti e il capo del personale Anna Merlino.

“Questa notizia è stata comunicata nei giorni scorsi – afferma Massimo Onori, segretario generale della Fiom Cgil di Siena. – La settimana di chiusura di settembre va ad aggiungersi a quella già effettuata ad agosto. Nello stesso incontro è stato comunicato che è stata rivista al ribasso la stima della produzione annua del sito senese della Whirlpool, che scende adesso ad un numero che si attesterà sui 400 mila pezzi”. Un numero basso, dato che nel 2021 i pezzi prodotti nella fabbrica in viale Toselli furono 520 mila mentre la precedente stima sul 2022 parlava di 420 mila pezzi. Si arriverà quest’anno, dunque, ad una produzione che diminuirà di 120 mila pezzi rispetto al 2021 a dimostrazione delle difficoltà incontrate negli ultimi mesi e dell’inversione di tendenza ormai ravvisatasi dopo che dal 2020 in avanti le cose nel sito senese erano andate assai bene, con una produzione sempre in crescita, ammortizzatori sociali mai utilizzati e addirittura il ricorso a lavoratori stagionali nei periodi di maggiore attività richiesta nel sito. Tutto questo è evaporato rapidamente nel giro di poche settimane all’inizio di quest’anno.

Le motivazioni dell’ulteriore settimana di chiusura a settembre vanno ricercate in una domanda di produzione che è scesa ancora e nel solito problema, ben noto, dell’aumento del costo di materiali e materie prime. Sullo sfondo resta inoltre la grande questione della “revisione strategica in Europa, Africa e Medio Oriente” annunciata dai vertici del gruppo statunitense in primavera e che non fa dormire sonni tranquilli anche nel sito senese.

Così ne parla Massimo Onori: “C’è un rischio chiusura? La corporation parla di una ‘revisione strategica’ e abbiamo letto dalla stampa nazionale articoli nei quali si ipotizzano delle dismissioni. C’è quindi una naturale preoccupazione da parte nostra e dei lavoratori. Noi abbiamo effettuato vari incontri con i vertici locali del gruppo, con i quali c’è un buon rapporto di collaborazione. Mentre il problema è con i vertici della corporation, con cui risulta impossibile dialogare e avere un incontro. Crediamo che dopo la chiusura della terza trimestrale, quindi ad ottobre, si potrà sapere qualcosa in più relativamente ai piani del gruppo e alle strategie globali che verranno messe in atto”.

