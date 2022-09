Biotecnopolo a Siena, De Mossi: "Le nomine con il prossimo Governo”

04 settembre 2022 a

a

a

Non si fanno attendere le reazioni alle dichiarazioni del ministro Speranza, che ha annunciato di voler procedere subito alle nomine sul Biotecnopolo, quindi già con l’attuale Governo. “Le nomine - ribatte Luigi De Mossi, sindaco di Siena - devono essere effettuate dal prossimo Esecutivo, che emergerà dopo la consultazione del prossimo 25 settembre. Serve infatti un confronto con il territorio e, soprattutto, una sua rappresentatività, visto che, amministrazione comunale in testa, ha avuto un ruolo importante fin dall'inizio”. “La comunità di Siena - aggiunge De Mossi - ha infatti appoggiato e sostenuto convintamente questo progetto, in continuità del resto con la sua storia e la sua cultura. Non è dunque pensabile che arrivino nomine così importanti e delicate per il futuro del territorio da un Esecutivo che sta esaurendo ormai il suo mandato per lasciare posto invece a un altro che sorgerà dalle prossime elezioni e sarà dunque espressione della volontà popolare”.

Biotecnopolo, Paolini: "La città ha già vinto, diventa nodo strategico per il Paese"

Al sindaco fanno eco tre esponenti di Forza Italia: il senatore Massimo Mallegni, candidato al Senato; Lorenzo Lorè, candidato alla Camera; Lorenza Bondi. “Sta accadendo quello che temevamo - scrivono - l’Esecutivo Draghi si affretta a nominare i membri del primo consiglio. Forza Italia, nel ribadire che l’approvazione dello statuto rappresenta una importante opportunità per il territorio oltre che un riconoscimento per il settore, chiede con forza che sia il nuovo Esecutivo ad approvare il provvedimento di nomina”. “È importante ribadirlo in maniera chiara - aggiungono gli azzurri - Notizie di stampa, infatti, confermate dalle dichiarazioni del ministro Speranza, ci riferiscono nomi di autorevoli scienziati che circolano e che verrebbero chiamati a ricoprire il ruolo di consigliere da parte dei ministeri interessati. Forza Italia non ha l’abitudine di commentare il valore delle persone, non è nel suo stile. Ciò che chiediamo è che tale strategico provvedimento non venga assunto da un Esecutivo in scadenza, in piena campagna elettorale, ma dal prossimo Governo che uscirà dalle urne. Questa corsa contro il tempo suona tanto di promessificio: il Pd si sdebita e regala ruoli, sperando, magari, in ritorni elettorali ”.

Speranza: “Biotecnopolo, nomine da decidere subito”

“Sembra di assistere ai saldi di fine stagione - conclude l'esecutivo di Genesi - Generazione Siena, presidente Elisa Romei - crediamo non corretto né rispettoso per la città che un Governo dimissionario e che entro poche settimane sarà del tutto sostituito. Un investimento da centinaia di milioni di euro che potrebbe essere un volano di crescita per il territorio e la città, è giusto che venga indirizzato da donne ed uomini di completa fiducia dall'esecutivo che a brevissimo verrà scelto dagli elettori. Qualunque esso sia. Contrariamente si rischierebbe di avere un ente poco in linea con l'amministrazione centrale dello Stato, con le relative difficoltà”.

Zuffa politica sul Biotecnopolo. Il centrodestra non vuole Crisanti: "Basta poltronifici"





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.