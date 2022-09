Biotecnopolo a Siena, Paolini: "La città ha già vinto, diventa nodo strategico per il Paese"

Carlo Pellegrino 04 settembre 2022 a

“E’ uno statuto che valorizza al meglio il lavoro compiuto finora. La partecipazione dei quattro ministeri lo rafforza, significa che non è solo un finanziamento alla ricerca, ma un progetto strategico nazionale. Un premio a un percorso che arriva da lontano e che dà grandi possibilità di sviluppo al nostro territorio”. Andrea Paolini, direttore generale di Toscana Life Sciences, non può e non vuole nascondere il suo entusiasmo: il Biotecnopolo-Centro nazionale antipandemico adesso ha le gambe per correre. “Non per sminuire il Pnrr o altri fondi europei – aggiunge Paolini - parliamo di un progetto che parte con fondi complementari, ma che ha l’obiettivo di andare avanti e diventare permanente per la sicurezza pandemica nazionale. Dopo ci saranno comunque finanziamenti, magari differenti, per continuare questa missione”.

E Tls ne farà parte come socio fondatore.

"Diventare il quinto socio in questa fase iniziale del progetto ci onora. Dovremo fare ciò che prevede lo statuto, ovvero manifestare il nostro interesse, portando la questione ai nostri soci”.

Un passaggio formale.

“Spero di non essere smentito, ma tutti abbiamo lavorato affinché questo fosse il risultato. Poi con la convenzione andremo a rafforzare il ruolo di Tls: non saremo solo dei soci, ma soci con un ruolo. Perché porteremo al suo interno quanto abbiamo fatto finora. Ciò consentirà l’avvio del lavoro con una base solida, la nostra, alla quale si aggiungerà ciò che il Biotecnopolo farà dal giorno dopo”.

C’è un po’ di comprensibile ansia nel sapere che nella malaugurata ipotesi dell’arrivo di un’altra pandemia il saperla affrontare sarà responsabilità anche di Tls?

“Noi siamo felici che finalmente l’Italia si sia dotata di una struttura come questa. Le competenze che porteremo e quelle che si aggiungeranno rappresentano la garanzia di poter affrontare, speriamo mai, una futura pandemia. Per farsi trovare pronti è necessario aver lavorato e investito: quando abbiamo cercato, come tanti altri, di rispondere all’attuale pandemia e ognuno di noi è partito da ciò che sapeva fare o già stava facendo. Chi ha risposto meglio è perché aveva maggiori competenze. Ora dobbiamo lavorare in maniera strutturata e con investimenti adeguati per essere pronti qualora poi il pericolo si dovesse manifestare”.

Peraltro non si parla solo di nuovi e oggi sconosciuti virus.

"Esattamente. L’antibiotico resistenza è un fatto, una realtà, e il rischio che arrivino nuovi batteri resistenti agli antibiotici o che lo diventino alcuni che oggi non lo sono è possibile, se non probabile. Il nostro compito è di studiare questi patogeni: tutto questo si fa se ci sono investimenti, competenze, la visione strategica di lungo periodo, ma anche se ci inseriamo in una politica europea e internazionale. Non è una battaglia solo italiana”.

Anche Tls è chiamata a fare un ulteriore salto di qualità.

“L’essere parte di questo progetto significa che qualcosa abbiamo già fatto. Soprattutto siamo riusciti a operare in una visione di sistema, come un soggetto che non solo fa delle cose, ma integra competenze. L’oggetto della convenzione lo sapremo quando sarà chiusa, dopo l’interlocuzione con i ministeri, ma di sicuro una delle capacità che dovremo ulteriormente sviluppare sarà di essere un aggregatore. Ovvero poter portare verso il Biotecnopolo competenze sia pubbliche che private, funzionali alla sua missione. La nostra capacità di aggregare su piccola scala l’abbiamo dimostrata, farlo su un progetto tanto importante sarà una grande sfida, ma siamo ben felici di coglierla”.

Una sfida anche per Siena: cosa fare e cosa non fare per vincerla?

“Siena una sfida l’ha già vinta: il Biotecnopolo arriva qui, con i suoi investimenti, e Siena sarà il nodo strategico di una partita cruciale per il Paese. Frutto di un lavoro non solo senese, ma anche della Regione, delle Università toscane, oltre ovviamente al Comune e alla Provincia. Tls nasce con questa logica: certe partite non devono essere strettamente legate al territorio, ma a un territorio che insiste su un ecosistema che è fatto di tante competenze. Quelle di Siena si sommano a quelle degli altri territori. E’ fondamentale che le istituzioni lavorino tutte insieme per raggiungere il risultato, come finora hanno fatto, altrimenti non ce l’avremmo fatta”.

Il Biotecnopolo, già nel suo statuto, guarda oltre i confini nazionali. Quale spazio ci sarà per le attività senesi?

“Sicuramente ci sono grandi potenzialità: il centro nascerà qui, investirà qui e assumerà qui. E se arriveranno persone dall’estero porteranno a Siena competenze, famiglie e bisogni. Poi avrà un’immediata ricaduta sulle capacità che Siena potrà avere nell’offrire servizi al Biotecnopolo e a chi ci lavora. Serviranno consulenze, competenze, attività accessorie. La conseguenza è che il Biotecnopolo, in una logica di partnership, dialogherà con le imprese del territorio: sia in termini di domanda per ricevere ciò che queste imprese sanno fare, sia, ce lo auguriamo, come terminale di trasferimento tecnologico”.

Faccia un esempio.

“Nel nostro piccolo, come Tls, siamo un incubatore di impresa. Saremmo lieti di essere pronti a far nascere nuove imprese che derivino dalla ricerca del Biotecnopolo, ci auguriamo che diventi un generatore naturale. Con l’auspicio che queste imprese innovative restino a Siena”.

Ci potrà essere spazio per alcune aziende come socie o sponsor?

“Dipenderà dalle aziende e dal Biotecnopolo: chiunque sarà funzionale potrebbe esserne parte. Certamente le collaborazioni non saranno solo con il territorio, ma anche con eccellenze esterne”.

Si parlò, per esempio, di Anthony Fauci.

“Sarebbe un onore. Il professore dirige una struttura che naturalmente collaborerà con il Biotecnopolo, essendone l’omologo americano: non sarà scontato, ma in questa rete di auspicate collaborazioni lo trovo quasi consequenziale”.

Il direttore scientifico sarà Rino Rappuoli?

“L’indicazione spetta al ministro della salute e poi il nome deve essere portato in consiglio. Il mio auspicio è che sia un direttore scientifico di altissimo profilo internazionale, come dice lo statuto, perché sarà un punto determinante per il successo del Biotecnopolo. Il professor Rappuoli, con le sue competenze, è sicuramente un candidato ideale”.



La politica si sta scatenando nel parlare di Biotecnopolo. Non sarebbe meglio restare solo nell’ambito scientifico?

“Prendiamo il buono di questo dibattito: se ne parliamo tanto significa che è un tema strategico. E’ fondamentale, però, che il dibattito sia intenso perché si vuole che il progetto si sviluppi nella maniera migliore possibile. In fondo il buono che abbiamo fatto è proprio questo: in Toscana la politica ha fatto scelte chiare, individuando nelle scienze della vita un settore strategico, con potenzialità di sviluppo sia per il privato che per il pubblico. Perché ci sono le università e gli ospedali, parte di un sistema che opera in stretta simbiosi”.

Tutti ne rivendicano la paternità, ma di chi è il merito del Biotecenopolo?

“Per portare il progetto a questo punto hanno contribuito tantissimi e in maniera assolutamente bipartizan, basta vedere i ministri che hanno costituito il progetto. L’interesse e la volontà molto propositiva sono state di tutti, dagli enti locali, ai ministeri, ai parlamentari di tutti gli schieramenti che si sono interessati affinché il progetto fosse inserito nella Finanziaria. Ragionando all’inverso la politica mettendosi insieme per un bene comune ha fatto ciò che sarebbe auspicabile facesse sempre”.

Come tenere separate scienza e politica?

“Il Centro deve presidiare i rischi pandemici, questo si può fare solo se chi dovrà scegliere lo farà nella maniera migliore. Quando si parla di scienza e di ricerca, in fondo, basta prendere le persone giuste e metterle nei posti giusti e sono certo che avverrà”.

Non c’è il rischio che diventi un poltronificio, come ha detto qualcuno?

“Se i criteri con cui si vuole operare, indicati nello statuto, saranno rispettati, non c’è questo rischio e non ho motivi per non credere che non succederà”.

Quante persone lavoreranno nel Biotecnopolo? E’ possibile fare una stima?

“Ancora no. Consiglio e direttore scientifico dovranno fare un piano strategico operativo che dovrà essere funzionale alle attività svolte. Serviranno una componente forte di ricerca, una di sviluppo e produzione visto che verranno creati piccoli lotti sperimentali: sicuramente per tutto questo serviranno molte assunzioni, ma i numeri sono prematuri. Anche perché guardando il budget, i fondi da finanziaria e i 334 milioni previsti per l’avvio del Centro, da utilizzare entro il 2026, è facile prevedere un impatto occupazionale importante. Mi faccia poi dire un’ultima cosa su Siena”.

Prego.

“Era tra le possibili sedi in Italia, non è stata scelta a caso ma perché aveva tutte le caratteristiche adeguate in termini di competenze, conoscenze, storia e presenza di sistema produttivo, universitario e sanitario. Noi lavoriamo da decenni su partite che mettono le scienze della vita al centro delle politiche territoriali e il fatto che da sempre Comune, Provincia, Regione, Fondazione Mps siano al nostro fianco è stato determinante: sarà banale ma l’unione fa la forza. Nessuno può fare investimenti di questo tipo in un territorio che non ha certe competenze”.

