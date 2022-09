Siena, Speranza sul Biotecnopolo: “Nomine da decidere subito”

Gennaro Groppa 03 settembre 2022 a

“Per quel che riguarda il Biotecnopolo l’intenzione è quella di procedere subito con le nomine, già con questo Esecutivo. Stiamo lavorando in questa direzione”. Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza, a margine di un evento dell’Ordine dei medici che si è tenuto alle Volte di Vico Bello, a Siena. E questa dichiarazione certamente non piacerà agli esponenti, nazionali e locali, del centrodestra. Pochi giorni fa, ad esempio, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, candidato alle politiche nel listino della Camera dei deputati con il partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni, aveva dichiarato in una nota di auspicare che le nomine potessero essere realizzate dal prossimo Governo e non dall’attuale che sta andando in scadenza.

Ha spiegato il ministro: “È una discussione senza senso, non teniamo questa vicenda dentro le questioni dei partiti o altro. Noi dobbiamo scegliere i migliori scienziati, le migliori professionalità. Non c’entra niente la ‘piccola politica’, lo dico con il rispetto dovuto a tutti. Vanno scelte le professionalità di profilo più alto per mettersi a disposizione di un progetto per il Paese”. “A Washington - ha ricordato - ho incontrato Anthony Fauci, che è una delle massime personalità al mondo del settore, e ha dato la disponibilità a collaborare e a dare una mano per l’hub antipandemico che è una grande struttura a livello nazionale e internazionale. Questo è il livello sul quale ci mettiamo, le polemiche politiche non servono a nulla. Fauci ha avuto una interlocuzione con me ed è in contatto con la nostra comunità scientifica. E lo è non da ora, Fauci è uno statunitense nel cui corpo scorre sangue italiano. Suo padre emigrò dall’Italia agli inizi del Novecento, si tratta quindi anche di una bella storia e lui è felice di dare un contributo per il suo Paese di origine”. Nutrita la partecipazione di professionisti all’appuntamento dell’Ordine dei medici, la personalità più attesa era sicuramente l’esponente del Governo presieduto dal premier Mario Draghi. Speranza ha risposto a molte domande, e non poteva essere altrimenti, sul Biotecnopolo: “I tempi con i quali ci stiamo muovendo sono immediati, siamo al lavoro proprio in queste ore e quindi proviamo ad affrontare questi temi nel più breve tempo possibile – ha dichiarato il ministro – Si tratta di un investimento strategico non soltanto per questo territorio ma per tutto il Paese. Siena diventa la capitale d’Italia sulla ricerca in un campo fondamentale, l’hub antipandemico sarà un asset nazionale straordinario. Penso che qui ci siano risorse, competenze, esperienze che possono metterci nelle condizioni di svolgere al meglio questo ruolo. Che, ribadisco, è importantissimo per Siena e la Toscana ma è un hub nazionale al quale vogliamo dare un rilievo internazionale. Proveremo ad intercettare competenze e intelligenze anche per il mar Mediterraneo e a livello europeo, credo che questa sia una sfida fondamentale per il Paese”. Sulle personalità da inserire nella struttura: "Ho chiesto al professor Parisi, che è un nostro premio Nobel, la disponibilità a far parte del consiglio dell’hub antipandemico, l’organismo più importante e di indirizzo - dice - Lui mi ha dato questa disponibilità e credo che dobbiamo assolutamente raccoglierla perché qualifica questa istituzione che riteniamo assolutamente fondamentale. E’ il livello sul quale vogliamo mettere l’hub, di grande autorevolezza e prestigio internazionale”.

Speranza ha parlato poi anche di Toscana Life Sciences, che sarà nuovo socio fondatore dell’ente: “Si tratta di un’altra realtà importante e strategica, scegliamo Siena perché c’è un background significativo. Tls è stata un’esperienza che ha aiutato a creare le attuali condizioni. Qui ci sono una storia, le tradizioni, investimenti importanti. Io ho visitato più volte Toscana Life Sciences, che è un’eccellenza di questo Paese”.

