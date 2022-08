Siena, Mercato nel Campo il 3 e 4 dicembre. Si lavora già all'evento

Claudio Coli 31 agosto 2022 a

a

a

Con l’approssimarsi dell’autunno e la fine della stagione paliesca, Siena è al lavoro per mantenere costante la sua attrattività turistica grazie a una serie di eventi in grado di destagionalizzare i flussi di ospiti e visitatori e attirare persone anche in periodi meno favorevoli rispetto all’estate. L’appuntamento che animerà la stagione invernale, e aprirà di fatto quella natalizia, è il “Mercato nel Campo”, in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre, le cui luci faranno risplendere Piazza del Campo. Stoppato nel 2020 a causa della pandemia Covid, fu riproposto nel 2021 con 140 espositori – numero ristretto per le normative sanitarie - e si spera che in questo 2022 registrino i successi delle passate edizioni tornando alla piena normalità. Un grande spettacolo l’evento nella conchiglia, grazie alla qualità e varietà delle merci proposte e delle attività collaterali: il Mercato è diventato un appuntamento di riferimento non solo per il territorio locale ma in grado di richiamare a Siena anche numerosi turisti e produttori da tutta Italia.

Niente Palio straordinario a ottobre. Spunta l'idea di una carriera a primavera

Nel 2019, ultima edizione a regime prima dell’emergenza pandemica, fu centrato il record delle 200mila presenze. Cifra che si spera di poter ripetere e magari superare, sempre che una nuova ondata del virus non si metta di traverso. La genesi dell’evento risale in occasione del settecentesimo anniversario del Costituto del Comune di Siena del 1309 – 1310, quando l’Amministrazione comunale di Siena volle realizzare, nell’ambito del progetto “La Città del Sì” una serie di iniziative tra le quali l'organizzazione di mercati tematici in Piazza del Campo (sede originaria dell'attività mercatale cittadina fin dai tempi del Costituto) che coinvolgessero cittadini e visitatori alla riscoperta del carattere medioevale di tale tradizionale attività economica.

Serata di rock e solidarietà per la Lilt di Siena: a Vitaleta asta dei vini, apericena e concerto

Visto l'immediato e straordinario successo dell'iniziativa, il Mercato nel Campo è stato ripetuto negli anni successivi (in occasione delle festività natalizie e di significative ricorrenze) trovando sempre il favore della città. A fare da capofila delle associazioni che hanno in capo la gestione della realizzazione del Mercato nel Campo è Confcommercio: il tema scelto quest'anno è quello di “Aromi e sapori di Toscana: i salumi”. Non solo il Mercato nel Campo. In autunno Siena International Photo Awards, per conto di Art Photo Travel, organizzerà la settima edizione del “Siena Awards Festival”, che si terrà dal 20 settembre al 30 novembre. Un altro atteso appuntamento di respiro internazionale che si propone di esporre il mondo della fotografia, coniugando i grandi nomi del settore a livello internazionale con il mondo amatoriale.

Zuffa politica sul Biotecnopolo. Il centrodestra non vuole Crisanti: "Basta poltronifici"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.