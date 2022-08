Covid, in Toscana ancora 14 vittime. Aumentano positivi e ricoverati

30 agosto 2022 a

In Toscana ancora 1.538 contagiati dal Covid secondo il bollettino diffuso dalla Regione. L'età media è di 45 anni circa e i positivi dall'inizio della pandemia diventano 1.375.687. Sono stati effettuati 1.004 tamponi molecolari e 10.083 antigenici rapidi, di questi il 13,9% è risultato positivo (il 68,4% per le prime diagnosi): il tasso di positività è in rialzo di un punto percentuale circa. Purtroppo si registrano altri 14 decessi - 4 uomini e 10 donne con un'età media di 88,1 anni, residenti nelle province di Firenze (6), Prato (4), Pistoia (3), Pisa (1) - che portano il totale a 10.646. I ricoverati sono 302, sedici in più rispetto al precedente bollettino, di cui 10 in terapia intensiva. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.281.765 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 83.276, +0,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 82.974 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (730 in più rispetto a ieri, più 0,9%). In relazione all'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 316 casi in più rispetto a ieri, Prato 92, Pistoia 85, Massa Carrara 111, Lucca 188, Pisa 216, Livorno 167, Arezzo 134, Siena 107, Grosseto 122.

