Lotta ai tumori, serata di rock e solidarietà per la Lilt di Siena: a Vitaleta asta dei vini, apericena e concerto

Una serata musicale (e non solo) di grande suggestione a sostegno della Lega italiana per la lotta ai tumori di Siena (Lilt) si terrà in una delle più celebri location della Toscana, la cappella di Santa Maria di Vitaleta. La piccola e notissima chiesa disegnata da Giuseppe Partini, affacciata sui panorami mozzafiato della Valdorcia, sarà al centro di un super evento di beneficenza che porta il titolo di Vitaletae Lux, serata rock di beneficenza dedicata al sole e alla magica luce di Vitaleta. L'iniziativa è in programma per venerdì 2 settembre dalle ore 19 in poi.

La serata inizierà con un'asta di vini a favore della Lilt di Siena, saranno battute bottiglie prestigiose di importanti cantine . Subito dopo si terrà un apericena (15 euro e inizio alle 19.30) e anche in questo caso il ricavato sarà di nuovo destinato alla Lega antitumore senese. Il concerto rock è previsto per le 21, ingresso a offerta (minimo 20 euro), ancora una volta a favore della Lilt. I musicisti che saliranno sul palco sono noti nel panorama non solo toscano della musica e saranno accompagnati dalla voce narrante di Stefano Ciatti. La formazione del concerto sarà composta da Filippo Zazzeri, voce; Luca Ravagni, sax e tastiere; Massimo Muratori, tromba, flauto e armonica; Diego Perugini, chitarre; Andrea Pinsuti, tastiera e voce; Gianluca Meconcelli, batteria; Irene Gonnelli e Piera Arena, voci. Franco Fabbrini, docente di Siena Jazz, è il direttore artistico della serata, canterà e suonerà il basso elettrico.

L'evento si preannuncia particolarmente suggestivo, ma soprattutto è da incorniciare perché nasce nel segno della solidarietà. La Lilt di Siena è una vera e propria eccellenza nazionale nel campo della lotta ai tumori e ogni giorni esegue decine di visite specialistiche e di esami. Un baluardo importante che dà un contributo notevole, spesso decisivo, in quelle che sono le battaglie più complesse dal punto di vista della tutela della salute. L'inarrestabile presidentessa Gaia Tancredi e tutto il suo staff hanno continuato a lavorare a pieno ritmo anche nel difficile periodo del Covid e negli ultimi mesi hanno arricchito di nuove strumentazioni il centro dove visitano medici di altissimo valore e grande umanità. La struttura ha bisogno di sostegno e iniziative di solidarietà, come quella di venerdì prossimo. La serata è organizzata in collaborazione con il Podere Forte di San Quirico d'Orcia. Per informazioni e prenotazioni, si può chiamare il numero 347.2646227 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]

