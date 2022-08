Siena, zuffa politica sul Biotecnopolo. Il centrodestra non vuole Crisanti: "Basta poltronifici"

Gennaro Groppa 30 agosto 2022 a

Fabio Pacciani chiede che il Comune di Siena sia tra i soci fondatori del Biotecnopolo, i leghisti Borghi e Nisini non vogliono il virologo Andrea Crisanti nella sua governance. La Cgil plaude Mario Draghi. Il Biotecnopolo stato a lungo atteso e adesso che è arrivato si moltiplicano i commenti, le prese di posizione, i comunicati stampa sul tema. Le speranze sono alte relativamente a una realtà che potrà avere un grande peso e significato nella Siena del futuro in termini di investimenti da attrarre, di potenzialità di crescita per le imprese e di sbocchi occupazionali per i più giovani. Si parla già anche di nomine e di quelli che saranno la guida e i dirigenti della struttura. Circola il nome del virologo Andrea Crisanti, che potrebbe avere un ruolo rilevante nell’ente: un nome, questo, che non piace agli esponenti del centrodestra. Interviene anche Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena, che chiede che il Comune entri tra i soci fondatori: “È fondamentale per il bene della città – scrive Pacciani – che il Comune di Siena entri, fin da subito, tra i nuovi soci fondatori della Fondazione Biotecnopolo Siena insieme a Tls. Così potrà svolgere un ruolo di garante della domanda sociale e di tutela rispetto al pericolo, reale, che il Biotecnopolo si trasformi nell’ennesimo carrozzone e in uno stipendificio a uso e consumo di partiti e gruppi di potere. Con la partecipazione del Comune tra i soci fondatori la città potrà avere una voce importante sul futuro del Biotecnopolo, anche esprimendo un suo rappresentante”.

Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino e candidato del Partito democratico al collegio uninominale Siena-Grosseto della Camera, chiede di “mettere in moto un meccanismo che va dalla formazione nella scuola secondaria, all’università fino all’incubatore Toscana Life Sciences passando dalle attività del distretto delle scienze della vita”. “Il distretto - dice - dovrà stimolare investimenti pubblici e privati, creare nuove opportunità di lavoro, passando anche attraverso scelte di recupero di aree industriali dismesse. L’approvazione dello statuto e la nascita della Fondazione Biotecnopolo consentirà di dare seguito alla modernizzazione dell’istituto Monna Agnese, indirizzo biotecnologie, con una sede più funzionale nella ex caserma dei vigili del fuoco”. Dal centrodestra interviene Francesco Michelotti, segretario provinciale di Fratelli d’Italia e candidato dal partito di Giorgia Meloni al quarto posto nel listino per la Camera. Michelotti chiede che le nomine arrivino dopo le politiche: “Un’ottima notizia per Siena, ma adesso il governo rispetti le regole – scrive Michelotti – Le nomine devono essere effettuate dall’esecutivo certificato dalle urne. Siena sarà la capitale del centro nazionale dell’antipandemia, è un passo importante con risvolti sociali ed economici non indifferenti. Il consiglio che avrà il compito di indirizzare la Fondazione dovrà essere nominato dal premier, ed è legittimo pensare che le nomine siano effettuate da chi guiderà il Paese per i prossimi cinque anni”.

I leghisti Claudio Borghi e Tiziana Nisini non vogliono il virologo Andrea Cristanti nella Fondazione Biotecnopolo: “Lo ricordiamo – dice Borghi – per essere stato protagonista dell’infelice periodo dei televirologi. Dopo la candidatura nel Pd e la probabile astinenza dal tubo catodico si vocifera anche di questa nuova possibilità. Il solito poltronificio della sinistra che, guarda caso, si ripropone per ogni campagna elettorale”. Gli fa eco il sottosegretario al ministero del lavoro e politiche sociali, Tiziana Nisini: “Si parla già di nomine e spunta il nome del virologo Crisanti, guarda caso candidato per il Pd. Speriamo che qualche partito non cominci con le solite mancette da campagna elettorale”. Forza Italia, in una nota a firma del senatore Massimo Mallegni e dei candidati alla Camera dei deputati Lorenza Bondi e Lorenzo Lorè, scrive che “non riteniamo opportuni i tentativi mediatici di ‘appropriazione’ del risultato da parte del centrosinistra di Enrico Letta. Crediamo sia superfluo ricordare come l’economia senese abbia avuto negli anni un drastico ridimensionamento, per usare un eufemismo, a causa della mancanza di visione del partito di cui Enrico Letta è segretario nazionale”. La Cgil, attraverso il segretario generale di Siena Fabio Seggiani, plaude Mario Draghi: “La firma del premier sullo statuto della Fondazione del Biotecnopolo era per niente scontata con la caduta del Governo. Il prestigio che la sua valenza nazionale e internazionale su temi ormai essenziali per l’intero pianeta porterà alla città non è nemmeno immaginabile come non lo sono le prospettive di crescita di competenze e spinta alla qualità della ricerca negli atenei toscani”.

