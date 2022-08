Siena, incidente a Montalcino: muore una persona sulla Cassia, chiusa la strada

29 agosto 2022 a

Nuova tragedia sulle strade della Toscana. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 agosto, una persona è morta a seguito di un incidente lungo la strada statale 2 Cassia al km 192,500, a Montalcino, in provincia di Siena. A causa del sinistro, che secondo quanto riporta Anas è stato autonomo, il traffico è temporaneamente bloccato. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento: sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

In aggiornamento

