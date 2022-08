Siena, lavori in viale Bracci. Il Comune approva il progetto esecutivo: sostituzione dei pini con i pioppi e rifacimento dei marciapiedi

Carlo Pellegrino 29 agosto 2022 a

Palazzo Pubblico accelera sui lavori per la riqualificazione dei marciapiedi e del verde pubblico in viale Bracci. Il progetto esecutivo per l'intervento sul tratto di strada che va da via Pietri all'ingresso dell'ospedale Le Scotte, ha ricevuto il definitivo via libera il primo agosto con l'atto dirigenziale numero 1967 a firma del responsabile del procedimento, Chiara Martellacci. Il cantiere da 450mila euro rappresenta un ampio progetto di riqualificazione della zona: il Comune di Siena vuole rendere più sicura l'area sostituendo i pini con pioppi e altri alberi meno invasivi, seguendo la relazione presentata dall'agronomo. Il percorso è iniziato con la delibera numero 358 della giunta, il 22 ottobre 2020, con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Poi è toccato al consiglio comunale dare l'ok al programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, approvato con la delibera numero 243 del 30 dicembre 2021, del quale fa parte anche l'intervento in viale Bracci. La palla è poi tornata alla giunta, che con la delibera numero 441 del 15 novembre approvava il progetto definitivo, da 450 mila euro, comprendente sia la sostituzione dell'alberata stradale, sia il rifacimento dei marciapiedi.

La scelta della ditta che eseguirà i lavori sarà ovviamente affidata a una gara d'appalto e l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Palazzo Pubblico si pone come obiettivo una celere procedura che, nell'auspicio dell'ente, dovrà portare all'impianto dei nuovi alberi entro il mese di marzo. Silvia Buzzichelli, assessore al verde pubblico, non ha mai nascosto l'esigenza di un cambiamento di una parte delle alberature cittadine. I pini rappresentano piante inadatte a un tessuto urbano, non solo per i danni che provocano alle strade e ai marciapiedi costringendo le Amministrazioni a continui interventi di manutenzione, ma anche per la tutela dell'incolumità pubblica: le radici rendono pericolose le strade, i rami che cadono rappresentano una minaccia diretta per i pedoni.

“È un progetto molto ampio, sul quale abbiamo lavorato a lungo – afferma Buzzichelli - Si tratta di un'importante riqualificazione per dare un aspetto speculare alla zona e soprattutto garantire sicurezza ai cittadini con la sostituzione dei pini con piante che non rovinano la strada”. “E' previsto anche il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale – aggiunge l'assessore - Installeremo poi una cartellonistica per spiegare ai cittadini ciò che stiamo facendo nella zona, con la sostituzione delle piante. Entro breve ci auguriamo si possa arrivare all'affidamento dei lavori che prevede l'immediato reimpianto delle alberature”.

