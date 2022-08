Covid in Toscana, ancora un morto. Diminuiscono i ricoveri

28 agosto 2022 a

a

a

Il punto Covid in Toscana, grazie al bollettino di oggi, domenica 28 agosto. Sono 1.373.873 i casi di positività al virus dall'inizio della pandemia, 788 in più rispetto a ieri, sabato 27 agosto. I ricoverati sono 304 (12 in meno rispetto al precedente bollettino), di cui sei in terapia intensiva. Purtroppo, oggi si registra ancora un decesso: una donna di 99 anni, residente fuori la regione Toscana. L'età media dei 788 nuovi positivi odierni è di 51 anni circa. Complessivamente in Toscana 82.136 persone sono in isolamento a casa.

In Umbria meno di 4mila positivi. Scendono anche i ricoveri. Purtroppo ancora una vittima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.