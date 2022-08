Siena, Draghi firma lo statuto per il Biotecnopolo: nasce il centro anti pandemie. Importante investimento

Carlo Pellegrino 28 agosto 2022 a

La fondazione Biotecnopolo di Siena adesso ha il suo statuto. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta venerdì, diventa legge dello Stato il decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 luglio. Firmato da Mario Draghi e dai ministri dell’Università e della ricerca (Messa), della Salute (Speranza), dell’Economia e delle finanze (Franco) e dello Sviluppo economico (Giorgetti), istituisce la fondazione “Biotecnopolo di Siena”. La fondazione è legata in maniera chiara a Siena, in quanto svolge “funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell’ecosistema senese delle scienze della vita”. E, come noto, avrà anche “funzioni di hub antipandemico… per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali”. Già nel decreto si ricorda lo stanziamento dei 340 milioni, fino al 2026, per l’hub antipandemico; come allegato, invece, ci sono i 21 articoli (circa 50 mila caratteri) dell’atteso statuto, lo strumento che dovrà dare idee e braccia a un progetto pensato per cambiare l’approccio dell’Italia a possibili future pandemie. Il Biotecnopolo (articolo 1) “ha personalità giuridica di diritto privato, risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione… che non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale e ha durata illimitata”. Chiaro il legame con Siena: “La Fondazione ha sede legale e operativa a Siena e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all’estero”. Affidato all’articolo 2 definire il perimetro in cui agisce la Fondazione, che “ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie e delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie… svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi…. e le funzioni di hub antipandemico attraverso una propria e dedicata articolazione denominata Centro nazionale antipandemico-Cnap”. Proprio al Cnap è dedicato tutto l’articolo 3: dovrà, tra l’altro, “indagare, mappare e ridurre il rischio di malattie infettive emergenti, anche attraverso la sorveglianza di serbatoi non umani e ambientali; mitigare, prevenire e individuare potenziali focolai; monitorare, in presenza di emergenze epidemiche, il grado e l’impatto che la crisi sanitaria determina nei diversi settori anche non sanitari; mantenere e incentivare attività di ricerca verso particolari patogeni con potenziale epidemico e pandemico favorire la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione… con particolare focus su nuovi vaccini e anticorpi monoclonali contro malattie infettive emergenti e il loro sviluppo clinico fino alla dimostrazione della loro sicurezza e iniziale efficacia…”. La Fondazione, attraverso il Cnap, gestisce le risorse assegnate.

I quattro ministeri firmatati sono membri fondatori (articolo 5) e spetta loro anche il compito di vigilanza, mentre al solo ministero della salute “la Fondazione relaziona con cadenza almeno in ordine agli obiettivi raggiunti e alle risorse impiegate e da programmare o da impiegare”. Quanto ai nuovi fondatori (articolo 6) possono ottenerne la qualifica “gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che… partecipano alla Fondazione e ne condividono… mediante contributi economico-finanziari e patrimoniali non inferiori alla quota di 400 mila euro annui.. per almeno tre anni”. E’ questo ovviamente un aspetto cruciale per Siena e le attività del settore, come la Fondazione Toscana Life Sciences che “può assumere la qualifica di nuovo fondatore, previa stipula, entro sessanta giorni dall’adozione dello statuto, di apposita convenzione, di durata non inferiore a cinque anni, tacitamente rinnovabile”. A Tls non viene richiesto il versamento del contributo ma la messa a disposizione delle “proprie competenze maturate nel settore di attività della Fondazione e alla stipula di uno o più contratti di comodato d'uso gratuito, di durata non inferiore a quella prevista nella convenzione, tacitamente rinnovabile, per la messa a disposizione delle infrastrutture fisiche e tecnologiche comunque nella sua disponibilità nonché degli immobili da destinare a sede legale e amministrativa della Fondazione”.

Nessuna dichiarazione dai dirigenti di Tls che ieri si è limitata a esprimere “grande soddisfazione per l’atto costitutivo” annunciando che da domani sarà impegnata per “iniziare l’importante lavoro organizzativo necessario” per affrontare una sfida tanto importante. Precisando che saranno comunque necessari “tutti i passaggi aziendali”. Per diventare partecipanti (articolo 7) gli stessi soggetti richiamati dall’articolo 6 dovranno versare almeno 100 mila euro all’anno; da quantificare il contributo necessario per diventare sostenitori (articolo 8). Il patrimonio della Fondazione (articolo 10) è “pari a nove milioni per l’anno 2022, 12 milioni per l’anno 2023 e 16 milioni a decorrere dall'anno 2024” e dalle risorse per il citato “ecosistema innovativo della salute nel limite complessivo di 340 milioni di euro fino al 2026”. Gli organi, citati nell’articolo 11 e il cui funzionamento viene spiegato in quelli successivi sono il consiglio, il presidente, il comitato tecnico-scientifico, il collegio dei revisori e il direttore scientifico. Quest’ultimo, in particolare (articolo 18), è “nominato dal Consiglio su proposta del ministro della salute, è scelto tra scienziati di reputazione internazionale… dura in carica un quadriennio e il mandato è rinnovabile una sola volta”. A lui spettano la gestione della Fondazione e la direzione del Centro nazionale antipandemico.

