Siena-Grosseto, finalmente al via i lavori nella galleria di Casal di Pari

Carlo Pellegrino 26 agosto 2022 a

a

a

Da quattro anni e mezzo sulla strada statale Siena Grosseto c’è una galleria chiusa. Da quattro anni e mezzo la galleria di Casal di Pari, oltre un chilometro sotto la montagna al confine tra le due province, è interdetta al traffico. Adesso, finalmente, si intravede un po’ di luce nel buio del tunnel. Anas ha infatti avviato le attività preliminari ai lavori di ammodernamento, “nell’ambito – fa sapere l’ente - del piano del commissario straordinario per il completamento dell’itinerario E78 Grosseto-Fano”. I problemi sulla galleria iniziano esattamente sette anni fa quando, durante il raddoppio del maxi-lotto, accade qualcosa. La ditta Strabag (leader in Europa in fatto di appalti stradali, colosso da 75.400 dipendenti) il 21 agosto 2015 individua alcune crepe nella vecchia galleria. Gli ingegneri civili chiamano queste crepe “fessurazioni”, basta e avanza per far scattare l’allarme che Anas raccoglie: l’ente non corre rischi e in via precauzionale chiude la galleria, imponendo una traumatica deviazione con attraversamento dell’abitato di Pari. E avvia gli interventi strutturali di consolidamento in corrispondenza del tratto interessato (circa 170 metri), e sul resto del tunnel. Poi altri lavori, di diversa entità, lungo l’intera galleria, tutti necessari a garantire la sicurezza degli automobilisti: riaprirà sette mesi dopo, il 23 marzo 2016.

Tutor sulla Siena-Bettolle sarà attivo su 2.880 metri in direzione Perugia

E’ però una soluzione momentanea perché quando apre la galleria parallela, quella nuova di zecca nel nuovo tracciato a quattro corsie (in direzione Grosseto), il 28 marzo 2018 si spengono di nuovo le luci nel vecchio tunnel. I successivi tre anni abbandonanti volano via nell’attesa di una laboriosa progettazione definitiva e gli immancabili ritardi, legati al Covid e non solo. La gara va a bando il 7 agosto 2021, il 18 maggio i lavori vengono aggiudicati al “Consorzio stabile Infra.tech Scarl”, con sede in provincia di Messina. “L’intervento, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro – ricorda oggi Anas - riguarda in particolare la riqualificazione del vecchio tunnel, attualmente chiuso con transito deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria. I lavori consistono nella demolizione del rivestimento esistente, nella realizzazione del nuovo rivestimento interno e degli impianti tecnologici e di sicurezza secondo gli standard più recenti: illuminazione led, segnaletica luminosa, pannelli a messaggio variabile, colonnine sos, impianto di rilevamento e spegnimento incendi”.

Due Mari, il lotto nove va a bando: svolta per l'ultimo tratto da raddoppiare della statale Grosseto-Siena

Fiinalmente sotto la galleria sono arrivati i primi operai. “Attualmente – spiega Anas - sono in corso le attività propedeutiche: allestimento delle aree di cantiere, rimozione di tutti i materiali presenti, installazione impianto di monitoraggio strutturale e allestimento dei campi base”. Non esistono lavori sulle strade senza disagi per gli automobilisti, così Anas ricorda che “per l’installazione dell’impianto di monitoraggio strutturale all’interno della galleria esistente, che consentirà di rilevare eventuali movimenti durante i lavori, saranno necessarie per qualche settimana limitazioni temporanee al transito”. Potrebbe essere questione di giorni, perché “per contenere al minimo i disagi alla circolazione, sono state programmate in orario notturno e solo dopo l’esodo estivo”. Alla fine dell’estate è previsto l’avvio delle attività di demolizione e dei lavori principali che avranno una durata complessiva di 18 mesi. Senza nuovi intoppi e auspicando che dal monitoraggio non emergano problemi, si potrebbe ipotizzare la riapertura della galleria nell’estate del 2024: sarà finalmente la parola fine sull’ammodernamento del maxi-lotto, che soffre per l’imbuto in corrispondenza della galleria, e un nuovo passo verso il completamento del raddoppio del tratto Grosseto-Siena della Due Mari.

Scaramelli: "Letta doveva ricandidarsi a Siena. I leader si devono mettere in gioco. Senza accordo nazionale a rischio l'alleanza per le Comunali"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.