Siena, muore donna di 48 anni: drammatico incidente sulla Cassia

Tragedia della strada a Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena, lungo la Cassia nord, nel pomeriggio di giovedì 25 agosto. In uno scontro frontale ha perso la vita una donna di 48 anni residente a Siena ma di origine greca. L’incidente si è verificato intorno alle 17.55 all’altezza dell’hotel More di Cuna. A scontrasi una Fiat 600 condotta dalla cittadina greca e una Dacia Duster guidata da un quarantenne residente ad Asciano. L’impatto è stato molto violento: la donna è morta sul colpo, mentre l’altro conducente ha riportato lesioni non gravi ed è stato ricoverato alle Scotte di Siena. Le cause del grave sinistro sono in corso di accertamento da parte dei militari della stazione Carabinieri di Monteroni che procede unitamente al radiomobile carabinieri di Siena. Sul posto sono intervenuti oltre ai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi, l’automedica di Siena, l’ambulanza della Pubblica assistenza sempre di Siena, l’ambulanza della pubblica assistenza di Taverne d'Arbia, i vigili urbani che hanno provveduto a far defluire il traffico e i vigili del fuoco. E’ l’ennesimo grave incidente che si verifica lungo la Cassia.

Ancora un morto sulle strade. Terzo ciclista in tre settimane

