Siena, rivoluzione per medici di famiglia e pediatri: ecco cosa fare per cambiare

Nuovi medici di famiglia e pediatri in provincia di Siena. L’Asl Toscana sud est comunica le novità di agosto e inizio settembre per quanto riguarda pediatri di libera scelta e medici di medicina generale, conseguenti a cessazioni ed entrate in servizio. Il 31 agosto cesserà la dottoressa Pamela Liuzzo Lasagna, pediatra nell’ambito di Asciano e Rapolano Terme. I suoi assistiti saranno assegnati d’ufficio alla dottoressa Lucia Stolzuoli, che il 31 agosto lascerà l’ambito di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni e Radda in Chianti. In questo caso, i genitori dei suoi assistiti dovranno fare una nuova scelta. L’ultimo giorno del mese di agosto cesserà anche la dottoressa Alessandra Fanetti, pediatra nell’ambito di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano. I genitori dei suoi assistiti dovranno fare una nuova scelta. L'Asl ricorda che per i bambini che hanno compiuto 6 anni è possibile scegliere anche un medico di medicina generale.

Sempre il 31 agosto, cesseranno i medici di medicina generale Claudio Bianchini - ambito Poggibonsi - e Letizia Lorenzini - ambito Siena e Monteriggioni. Gli assistiti dovranno effettuare una nuova scelta. Il medesimo giorno la dottoressa Virginia Caroni - ambito Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda, Montepulciano e Pienza - cesserà dall’incarico provvisorio. Il giorno dopo entrerà in servizio da titolare nel medesimo ambito. Gli assistiti dovranno comunque confermare la scelta o effettuarne una nuova. Il primo settembre entreranno in servizio: Federico Perotti - medico di medicina generale nell’ambito di Siena e Monteriggioni - Giuseppe Oreste Bibbò - medico di medicina generale nell’ambito di Sovicille, Chiusdino e Monticiano - Giuseppe D’Angelo - medico di medicina generale nell’ambito di San Gimignano - Leonardo De Carlo - pediatra nell’ambito di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni e Radda in Chianti - e Raffaella Zannolli - pediatra nell’ambito di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano.

Il 7 settembre cesserà dal servizio il dottor Dante Nesi, medico di medicina generale nell’ambito di San Gimignano. I suoi assistiti dovranno effettuare una nuova scelta. Per tutti coloro che devono compiere una nuova scelta, l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia. Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico. Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”. Oppure compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra o tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.

