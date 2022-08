Palio, Guglielmi: "Grazie alla Giraffa ho messo il primo piedino in Piazza. Ora voglio dimostrare di più"

24 agosto 2022 a

A Siena il fantino Federico Guglielmi ha finalmente avuto l’opportunità di debuttare nel Palio. Il capitano della contrada della Giraffa, Guido Guiggiani gli ha consegnato il giubbetto del rione di via delle Vergini e gli ha assegnato il soprannome di Tamurè. A 27 anni, quindi, Guglielmi ha corso il suo primo Palio. Si era già fatto vedere e apprezzare in una prova, la quarta, nella quale aveva mostrato ottime traiettorie e una buona velocità con Arestetulesu. Poi c’è stato il Palio: discreta è stata la sua partenza e ha girato il primo San Martino in quarta posizione. Ma al primo Casato è rimasto invischiato nella caduta generale che ha coinvolto anche Onda, Civetta e Nicchio.

Federico Guglielmi, che giudizio dà del suo primo Palio?

“È andata benino, almeno fino a dove sono potuto arrivare. Però è finito troppo presto. Non è dipeso da noi, ma mi rimane un po’ di rammarico. Il Palio è anche questo, non resta che continuare a lavorare al massimo e prepararsi al meglio per il futuro”.

Ha comunque atteso a lungo il momento dell’esordio e finalmente è arrivato.

“Certo, è vero. C’è stata una dinamica movimentata. Ho trovato un capitano che mi ha dato fiducia, la contrada della Giraffa mi starà sempre nel cuore. Spero che il bello debba ancora venire. Intanto ho messo un piedino in Piazza, speriamo di andare avanti così”.

Come sono stati i momenti nei quali è arrivata la chiamata?

“Ore molto intense. Quella sera ero a letto, ero andato a dormire. È arrivata la chiamata e si è concretizzato tutto. È stata sicuramente una notte movimentata”.

Poi si è subito fatto apprezzare con una bella prova.

“Sì e ho avuto immediatamente sensazioni positive. E in contrada devo dire che sono stato accolto alla grande”.

Nel Palio aveva preso una buona mossa.

“Ho girato quarto al primo San Martino. Montavo un cavallo esordiente, Arestetulesu, ho cercato di fargli affrontare il primo San Martino in maniera pulita. Poi c’è stata una bella spianata e avevamo impostato una buona traiettoria per il Casato. Avevo già quasi completamente girato, poi c’è stato quell’incidente con l’Onda. Arestetulesu è stato toccato nel posteriore e io sono caduto”.

Lei come sta fisicamente?

“Sto benissimo. Ho fatto tutti gli accertamenti del caso, ho solo qualche ammaccatura”.

Quali impressioni ha avuto da Arestetulesu, cavallo che ha corso il suo primo Palio?

“Non l’ho montato tantissimo, tuttavia ho visto che ha buone qualità e attitudini. Credo che si parlerà ancora di lui. Aumenterà in esperienza, nel suo primo Palio ha avuto anche la fortuna di toccare in sorte alla Giraffa che ha una buonissima stalla”.

Le piace il soprannome Tamurè?

“Sì, tantissimo. Francamente speravo che mi mettessero un soprannome che avesse il sapore di Siena, com’è stato”.

Quest’anno si è avviato un ricambio generazione di fantini a suo avviso?

“Non lo so. Per quel che mi riguarda voglio continuare così, il posto me lo voglio guadagnare in ogni circostanza”.

A livello emotivo com’è stata la sua prima Carriera?

“È stata una sorpresa anche per me. Sono riuscito a rimanere lucido, freddo e concentrato. Sapevo che avevo una bella occasione, la aspettavo da tutta la vita”.

Alla fine è soddisfatto di ciò che è riuscito a fare?

“Nella gestione complessiva potrei anche dirmi soddisfatto. Della corsa posso esserlo fino al primo Casato. In futuro voglio dimostrare quello che penso di poter fare anche dal primo Casato in avanti. Con quanto ho aspettato quel momento mi sarebbe piaciuto dimostrarlo subito, spero che ci saranno altre occasioni in futuro”.

