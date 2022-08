Siena, ponte ciclo pedonale sull'Arbia grazie ai finanziamenti del Pnrr

Martina Ciliani 24 agosto 2022 a

a

a

Il Comune di Siena è riuscito a intercettare i fondi Pnrr per la realizzazione di un’opera già annunciata e attesa: il ponte ciclo pedonale sul fiume Arbia. Il progetto, che rientra in un cantiere più ampio di riqualificazione urbana dell'abitato di Taverne d’Arbia, prevede la realizzazione di un percorso di collegamento con gli edifici scolastici, gli impianti sportivi e i servizi di interesse pubblico. Ma anche la creazione del ponte ciclo pedonale che consentirà di unire Siena e Asciano. Ammonta a 1.950.775.96 euro il contributo che il Comune di Siena ha ricevuto a favore del bando sulla rigenerazione urbana, finanziato dal NextGeneration Eu che alla missione 5, componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, parla di “investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

Scaramelli: "La riforma del Pd sulla guardia medica manderà in tilt 118 e Pronto Soccorso. Svilita la professione medica"

La risorsa sarà infatti impiegata, come si apprende dall’atto dirigenziale numero 1814 del 13 luglio, firmato dal dirigente Francesco Montagnani, per la “riqualificazione urbana dell'abitato periferico di Taverne d'Arbia”. Nel dettaglio, gli interventi saranno su due stralci. Il primo volto alla realizzazione e al completamento dei percorsi ciclo-pedonali di collegamento con i servizi e un secondo per la realizzazione di un nuovo ponte ciclo-pedonale sul fiume Arbia. I fondi intercettati dal Palazzo Pubblico sono frutto di un percorso iniziato nel 2021 quando l’Amministrazione aveva partecipato al bando per l'assegnazione del contributo erariale per interventi riferiti alla rigenerazione urbana, presentando 15 interventi per un finanziamento complessivo di 19.775.919,97.

In Comune incarico da super dirigente per tre anni

Il Comune di Siena ha dovuto poi rinunciare a due di questi interventi che sono stati ritenuti non realizzabili con le modalità previste dal Pnrr. Confermati invece i finanziamenti per i restanti 13 interventi, all’interno dei quali viene compreso proprio il progetto di riqualificazione urbana dell’abitato periferico di Taverne d’Arbia. L’intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti dal Pnrr tra cui il target per la missione di riferimento, il principio “No Significant Harm” ma anche quello delle pari opportunità, dell’inclusione lavorativa nei contratti pubblici e degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.

Rivoluzione in Comune. Pnrr, Palio e cultura: ecco cosa cambia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.