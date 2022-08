Siena, il Comune cerca un super dirigente. Incarico per tre anni

Martina Ciliani 23 agosto 2022 a

A Siena con la creazione di una nuova Direzione Pnrr è stato anche divulgato l'avviso di una procedura selettiva finalizzata all'attribuzione di un incarico dirigenziale a tempo determinato. La figura si occuperà, come si legge: “Del presidio delle attività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguardante il Comune di Siena e sarà fondamentale al fine della realizzazione dei programmi di governo e dei relativi obiettivi”. L'incarico avrà una durata di tre anni e le domande potranno essere presentate fino all'11 settembre 2022.

Alla posizione possono aspirare “soggetti portatori di competenze elevate e specialistiche – rende noto l'avviso - acquisite attraverso la maturazione di precedenti esperienze di lavoro presso enti pubblici o aziende private che richiedono un'elevata preparazione tecnico - specialista nell'ambiente operativo o attraverso la specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione post universitaria, da pubblicazioni scientifiche nelle materie afferenti l'incarico dirigenziale in affidamento”. Tra le conoscenze ad esempio si riscontrano quelle relative alle discipline di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e della normativa collegata, sulla conservazione di monumenti storico-artistici e sul patrimonio culturale e all'ambiente. Ma anche competenze sulle sviluppo di nuove strategie e protocolli per raggiungere alcuni obiettivi relativi al patrimonio culturale e all'ambiente.

Competenze poi di carattere tecnico nell'ambito del management pubblico e di carattere analitico di gestione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo del territorio. A queste le altre competenze trasversali e di base a partire dai titoli di studio. Sarà il Segretario Generale a cui è stato dato mandato di procedere all'espletamento di tale procedura selettiva, a curare la fase istruttoria volta alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, provvedendo all'individuazione di una rosa di candidati da sottoporre al sindaco che individuerà a sua volta il soggetto prescelto per l'affidamento dell'incarico dirigenziale.

